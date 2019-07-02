Лилия Нициевская

Тема: лихорадка Денге в Таиланде

– Здравствуйте. В Таиланде бушует лихорадка Денге. Об этом сообщают средства массовой информации и «сарафанное радио» – люди уезжают, звонят, рассказывают. Сами тайцы про эпидемию не говорят. Русских туристов ничто не останавливает. Тем не менее случаев инфекционных заболеваний, которые наши туристы привозят не только из Таиланда, имеются. И поговорить об этой проблеме мы пригласили в студию заведующую диагностическим отделением Амурской областной инфекционной больницы Лилию Нициевскую. Здравствуйте, Лидия Сергеевна. Спасибо, что пришли.

– Здравствуйте!

– Развейте сомнения или наоборот – предостерегите наших слушателей, наших телезрителей: стоит ли ехать амурчанам в жаркие страны?

– Все мы планируем свой отпуск, и хотелось бы его провести в благоприятных условиях. Но в данный момент, насколько мы знаем, и на сайте Росздравнадзора имеется информация о том, что в данный момент по лихорадке Денге складывается не вполне эпидемиологически благоприятная ситуация в Таиланде. Как правило, именно в Таиланд хотят все поехать. Там, видимо, всем нравится. Не первый раз люди туда собираются. Хочу сказать что, по данным Российской Федерации по заболеваемости, лихорадку Денге в прошлом году из Таиланда привезли 189 случаев. По Амурской области мы начали видеть таких больных с 2015 года.

– Люди приезжают из отпуска, плохо себя чувствовать начинают здесь, попадают к вам.

– Да. В нашей больнице с 2015 года прошло таких пациентов 15. На данный момент есть один пациент, который вернулся из Таиланда и заболел этим заболеванием. Правда, у него параллельно еще и кишечный синдром присутствовал. Он лечится в стационаре. Он уже поправляется. Были случаи, когда к нам пациенты попадали сразу с самолета. Они на борту самолета чувствовали себя плохо, повышалась температура, появлялись какие-то симптомы по типу ОРВИ: кашель, насморк, высокая температура, плохое самочувствие, тошнота. И таких пациентов сразу госпитализировали на скорой к нам. Таиланд считается неблагоприятной страной по лихорадке Денге. Если о клинике заболевания говорить, сначала у пациента могут быть какие-то продромальные симптомы. Он чувствует, что он «вирусит» – загрипповал, можно так сказать. Он не всегда думает о какой-то экзотической болезни. Затем повышается очень резко температура до 40-41 градуса. Резко ухудшается самочувствие. Как правило, на 3-6 сутки от момента заболевания появляется сыпь. Она носит распространенный характер. Может в этот момент температура снижаться и вновь повышаться. Пациент обращается или по участку, или уже скорая помощь привозит к нам. Лихорадка Денге протекает в «классической» форме и «геморрагической» форме. «Классическая» форма характерна для пациентов, которые впервые столкнулись с этим вирусом. Любой человек может болеть этим заболеванием четыре раза в жизни. Четыре типа вируса существует. Первый тип не так патогенен, не так опасен, как другие.

– Можно переболеть, как обычной инфекционной болезнью.

– Да, переболеть с температурой, с сыпью и поправиться. А если это повторный укус комара, и тип вируса второй, третий или четвертый, то больше шансов, что у пациента второй раз заболевание пройдет уже в «геморрагической» форме. Течет это заболевание менее благоприятно. Идет серьезное поражение внутренних органов, склонность к кровотечениям, у пациента могут появиться носовые, маточные кровотечения, кровотечения из внутренних органов. Ухудшается резко состояние. Эти больные чаще всего реанимационные.

– Ужас! Скажите, а что делать? Много людей в Таиланд ездят. Слава богу, случаи заболевания достаточно редкие. Переносчики заболевания – комары. Что делать? Постоянно брызгаться или мазаться средствами от комаров там, в Таиланде? Избегать каких-то скоплений, где они живут?

– Если мы говорим от мерах профилактики, то мы пациентов предупреждаем, которые уже однократно перенесли это заболевание, повторно в Таиланд не ехать. И не только в Таиланд – Вьетнам, Филиппины и так далее. В общем, страны с тропическим климатом. Репелленты продаются там, конечно, в каждой аптеке, на каждом углу, на каждой улице. Помимо этого, надо, конечно, не отдаляться от мест туристического маршрута. Но даже туристический маршрут не всегда поможет избежать этого заболевания. Потому что укусы этих насекомых, как правило, незаметны для нашего россиянина. Потому что наши комары чувствительнее кусаются. Не все даже помнят, как их кусал комар. Но восприимчивость настолько высока, что с первого укуса насекомого пациент может сразу же заболеть. Aedes Aegypti называется комар, который переносит возбудителя.

– Название-то красивое.

– Он такой красивый, полосатый комар. Самка этого комара может кусать и в дневное время, и в ночное. Поэтому нужно не только репеллентами пользоваться, но и средствами защиты: москитная сетка, кондиционеры, а также стараться не отдаляться от мест туристического маршрута. Где-то отдельными тропами своими не ходить.

– Кроме лихорадки Денге, что еще привозят наши туристы из стран Юго-Восточной Азии? Или других – в Индию, кстати, тоже ездят.

– По данным Амурской области, слава богу, пока ничего, кроме лихорадки Денге, к нам не привезли. Хотя мы в постоянном напряжении и ожидании. Потому что и холеру могут привезти, если мы имеем в виду бактериальные заболевания. Или холеру, если мы имеем в виду трансмиссивные заболевания. Она есть и в Подмосковье, и в России есть еще очаги. Естественно, на каждое заболевание есть своя профилактика. Также очень опасно привозить любые лихорадки: Эбола, Ласса, Марбург. Есть очень много лихорадок, передающихся вирусами, очень патогенных. Желтая лихорадка. Есть паразитарные заболевания, которые можно привезти, купаясь в непроверенных водоемах. Черезкожно может попадать паразит, и если вы не предохраняете себя закрытой обувью, высокими сапогами, есть риск подцепить вот таких паразитов, которые могут внутрикожно потом развиваться.

– Какая статистика у нас заболеваемости такими болезнями?

– В Амурской области малярии за последние годы пока не было.

– Вот и порадуемся.

– Но центральные регионы России постоянно сталкиваются, так как у них часты завозные случаи, большая миграция населения происходит.

– Лилия Сергеевна, мы столько болезней с вами страшных перечислили. Все равно, насколько я понимаю, российские туристы будут ездить отдыхать. Может быть, отдельным пунктом в страховке это должно быть прописано? Имеем ли мы право, когда едем, прописать отдельным пунктом такие-то заболевания?

– Конечно. Турист, выезжая куда-то, должен поинтересоваться конкретной страной, какая болезнь характерна для нее. Если речь идет о Таиланде, прописать пунктом в страховке именно заболевание лихорадкой Денге. Живой пример: наш турист в Таиланде находится в критическом состоянии, болеет этим заболеванием. Семья платит 150 тысяч рублей в сутки за пребывание такого тяжелого пациента в стационаре. Он находится на ИВЛ, дополнительно идут реанимационные мероприятия. Чтобы этого не произошло и вы были уже не в такой финансовой кабале…

– Существуют ли прививки против лихорадки Денге?

– От лихорадки Денге, к сожалению, прививки нет. Иначе бы нам всем было бы гораздо проще жить.

– Спасибо, Лилия Сергеевна. Я думаю, что наши туристы будут себя беречь. Прежде чем поехать в страны Юго-Восточной Азии, вы позаботьтесь о страховке. И будете знать, как там себя вести, чтобы ваш отдых прошел благополучно, интересно и весело. И вам было, что вспомнить и только хорошее. Мы сегодня говорили о том, как сделать так, чтобы отдых не закончился больничной палатой. И помогала нам в этом разговоре заведующая диагностическим отделением Амурской областной инфекционной больницы Лилия Нициевская. Это были «Простые вопросы». Всего доброго. Берегите себя. До свидания.