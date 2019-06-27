Тема: впечатления от выступления перед амурскими зрителями

– Самый интернациональный коллектив России – Государственный академический ансамбль танца «Лезгинка» приехал в этом году на Российско-китайскую ярмарку культуры и искусства. И уже успел покорить зрителей Китая и Амурской области. Сегодня у нас в студии генеральный директор ансамбля, заслуженный деятель искусств России Джамбулат Магомедов. Джамбулат Мусаевич, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– 15 часов с артистами в полете вы провели прежде, чем к нам прилететь. Я видела, в Хэйхэ после прилета вы дали потрясающий концерт с какой-то бешенной энергетикой. Как это получается?

– Знаете, действительно перелет был непростым. В аэропорту еще были задержки рейса. Но когда мы увидели прием, обстановку, мы понимали, какая задача перед нами стоит – достойно представить не только Дагестан, а представить Россию. Мы чувствовали, как нас ждали. Это придало особый импульс ребятам. Ни часовые пояса, ни перелет не сказались на нашем выступлении. Ребята работали с колоссальной отдачей. Мы знаем, что представители Северного Китая в конце обычно хлопают, они на хлопки обычно скудны. Но с первой минуты увидели, как они были заряжены, в каком восторге они были. И мы получили очень много предложений посетить ряд городов Китая. Когда артист со сцены видит отдачу, тепло, восторг, сила профессионализма, сила желания им посвятить себя приумножается в разы. Они ничего не понимают, они потом будут чувствовать усталость, другие моменты. Но в этот момент они находятся в особом состоянии души. И, наверное, это и есть счастье.

– Это артистическое счастье, а для нас – зрительское счастье. Я, конечно, первый раз видела китайскую публику в таком экстазе. И мне кажется, что кавказский темперамент, умноженный на высочайший профессионализм… Ансамблю 60 лет уже. 61 практически. За это время сменилось очень многое в стране, и люди стали другие, и время меняется, и технологии. А у вас этот национальный колорит каким был изначально, таким и остается. И, мне кажется, приумножается. Как можно этого добиться?

– Сегодня уже работает четвертое поколение ансамбля «Лезгинка». Нам действительно идет 62-й год – 6 сентября исполнится 62 года коллективу. Самое большое завоевание нашего коллектива это то, что его ни с каким другим невозможно спутать. Именно колорит национальный, дагестанский, эта экспрессия в сочетании с лирикой, разнообразие. И канат вы видели, и лексика любви на сцене, и невероятный горский танец, где люди работают с сумасшедшим ритмом. Именно это отличает «Лезгинку» от всех других коллективов. Хореография меняется, требования другие, видение другое. Но в основе наших танцев – наши истоки, наш фольклор, наши обряды, наши традиции, наша история. Иногда зритель пытается какой-то другой стиль навязать коллективу – коллектив тогда теряет свою изюминку. Коллектив становится в одном ряду с этим конвейером, с этой синтетикой, которая не делает его интересным. В чем мировой бренд? В чем самобытность? В его национальных корнях. И умение его реализовать, дать ей хорошую стилистику, придать ей особые профессиональные академические тона, сделать хорошие рисунки и не отходить далеко от традиционных костюмов. И это все превратить в один большой рассказ о том или ином народе.

– Примерно 100 национальностей в Дагестане. Не зря коллектив называют самым интернациональным. Наверное, номера хореографические отдельные национальности показывают?

– Совершенно верно. Наверное, нам с этим повезло. Внутри каждой народности даже два соседних аула, села, деревни имеют разные традиции. У них своя специфика, свои костюмы, свои элементы движения. Неисчерпаемый материал. Только надо умело им воспользоваться и достойно, красиво преподать зрителю.

– Необычайно красивые артисты у вас в ансамбле и артистки – тем более. Как попадают в ансамбль молодые люди? Жесткий ли отбор, сложно ли к вам попасть?

– У нас, начиная с 5 лет, существует детская студия при ансамбле «Лезгинка». И потом они переходят в юношескую студию. И все это вместе в течение 12 лет. И потом уже окончательный конкурс набора в ансамбль «Лезгинка». Из этих трехсот человек единицы попадают в ансамбль. Это, конечно, типаж лица, статность, фактура и абсолютный слух. Все эти параметры должны присутствовать в каждом кандидате, кто мечтает попасть в ансамбль «Лезгинка».

– Человек, который на канате исполнял соло – мне кажется, там еще и цирковое какое-то училище.

– Это чисто народный канат. У нас есть Цовкра в Дагестане. С давних-давних лет, когда не было дорог, село Цовкра с другими селами связывал канат. И дети с самого детства учились ходить по канату. Эта традиция у них сохранена. Фактически, не будучи артистами, циркачами 60-70% жителей этого селения – канатоходцы.

– Сколько времени вы проводите на гастролях и как часто выступаете в республике? Какие впечатления у вас от Амурской области?

– В среднем четыре с половиной месяца в году мы проводим в гастролях. Где-то три месяца – за рубежом, а остальное время мы проводим по России. В Дагестане – постановочный, репетиционный цикл, конечно же. Но очень редко мы выступают, и правильно нас упрекают, почему мы не находим больше времени выступать. Но не получается. Мы считаем, что рассказывать о Дагестане языком танца – не менее важно, чем это делать у себя. Хотя это не оправдание, мы стараемся как-то находить время, несколько концертов дать и в Дагестане. Что касается Амурской области, вот поверьте: не потому, что я нахожусь здесь, а завтра поеду в другое место и буду говорить то же самое. Искренне хочу сказать – я очень редко встречал таких людей. Искренних, скромных, теплых, человечных. Очень красивые девушки, женщины здесь. И везде они красивые. Но они особенно красивые здесь. И такая теплота, люди настолько отзывчивые, такие благодарные, не разбалованные, не утопающие в роскоши. Я ни одного не видел такого раздражителя, чтобы кто-то ребят не понял. Наоборот – они настолько тепло относятся к нашему коллективу, и я понял, что это у них природа такая. Любой гость, кто сюда приезжает, думаю, что испытывает такие же впечатления и такие же эмоции. Правда. Нас сопровождают эти дни представители филармонии – Ольга Николаевна, ее команда. Поверьте, такой комфорт. Я не представляю, как мы будем расставаться.

– Приезжайте к нам почаще.

– Обязательно, я дал слово – мы обязательно приедем. Мы сегодня были на мастер-классе у коллектива «Ровесники». Потому еще там были те, кто занимается народными танцами. Мы так общались, такие потрясающие дети, такие улыбки. И видно, что они очень чистые, они очень достойные. Я очень счастлив находиться здесь и обязательно буду об этом говорить у себя на родине, везде, где буду бывать. Я просто влюбился в Амурскую область. Я вам искренне говорю.

– Как готовилось ваше совместное выступление с ансамблем «Гжель»? Вы показывали этот номер на церемонии открытия в Благовещенске и в Свободном.

– Идея постановки «Калинки-лезгинки» принадлежит, извиняюсь за нескромность, мне. Этот номер, я считаю, и политически выверен, и вообще он интересен. Конечно, эту идею можно было развить и сделать хорошую, более расширенную постановку.

–Дорогие друзья, не забудьте, что государственный академический ансамбль танца «Лезгинка» выступит на церемонии закрытия фестиваля 28 июня на набережной в районе Триумфальной арки в 20 часов. Обязательно приходите и посмотрите это уникальное выступление. А я с вами прощаюсь. Это были «Простые вопросы». Всего доброго, до свидания.