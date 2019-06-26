Тема: что такое триатлон

– Здравствуйте. Пожалуй, в скором времени Благовещенск смело можно будет называть самым спортивным городом мира. Ведь наши спортсмены регулярно продолжают ставить мировые рекорды и покоряют международные соревнования. Антон Выдров – «Железный человек», а не какой-то там Тони Старк. Антон единственный триатлонист Благовещенска, который уже в третий раз преодолел дистанцию. Антон, добрый день!

– Здравствуйте.

– Что такое триатлон?

– Это циклический вид спорта, включающий в себя плавание (чаще всего в открытой воде), велогонку и бег.

– Почему именно эти виды спорта взяли?

– Длинная история. Есть много разных легенд. Вроде как в США он зародился. Велосипедист, пловец и бегу поспорили, кто из них быстрее преодолеет разные три дистанции. Не знаю, насколько этому верить. Самое главное, что с недавних пор это олимпийский вид спорта. И после этого он начал активно развиваться, в том числе и в нашей стране.

– С какого года триатлон существует и когда он олимпийским стал? Не так давно?

– Да. Я о триатлоне узнал впервые в 2014 году. Сначала я катался на горном велосипеде. И узнал, что с участием горного велосипеда у нас проводится триатлон.

– В России или в Благовещенске?

– В Благовещенске. Первые пробы были у нас в городе. К тому моменту я немного плавал, чуть-чуть начал бегать. И в 2015 году первый раз у нас в городе я попробовал.

– Многие даже не знают, что у нас в городе проводятся соревнования.

– Это было в районе озера Песчаное. Небольшая была дистанция, но очень интересная, мне очень понравилось. С этого все и началось.

– Вы до этого спортом занимались? Горный велосипед, наверное, был хобби, увлечением?

– Нет, просто катался. Изредка в свое удовольствие плавал. И чтобы как-то подготовиться, я примерно за полгода начал бегать.

– У нас здесь три медали. Откуда? Вы единственный благовещенец, который три раза принимал участие. Можете подробнее рассказать о каждом чемпионате, где вы принимали участие?

– Все началось с российского старта. Это Сочи, Iron Star, 2017 год. В 2016 году пришла идея попробовать. Почему-то сразу полную дистанцию. Самая длинная – 226 километров в общей сложности. С осени начал готовиться. Ближе к новому году зарегистрировался. Это были целенаправленные, структурированные, регулярные тренировки.

– Как проходит тренировочный процесс? С чего начинается – с бега, плавания, велосипеда?

– Есть и комбинированные тренировки. Но обычно отдельно. Несколько раз в неделю бегаешь, плаваешь, едешь на велосипеде. Плюс делаешь комбинированные тренировки – когда ты проехал на велосипеде и сразу же переходишь на бег, чтобы сразу же приучить организм бежать после нагрузки.

– Было Сочи. Там какое место удалось вам занять?

– Это была проба пера. Самое тяжелое – это был бег. Потому что старт был в конце сентября, и когда улетал из Благовещенска, у нас уже было достаточно прохладно, а в Сочи оказалось очень жарко. И именно на беге жара дала о себе знать. Плюс недостаточная подготовка. Время получилось достаточно скромное, немного больше, чем я планировал. Но, тем не менее, это был огромный опыт. Я понял, чего мне не хватает, в каком направлении мне нужно работать. И следующий старт был уже более осознанный.

– Это в Барселоне?

– Да. Осенью. Было уже значительно улучшение результата.

– И мы, наконец, пришли к третьему старту, который недавно завершился.

– Да, 9 июня. Чемпионат Азии и Океании в Австралии.

– Вы в этой футболке сидите.

– Совершенно верно.

– Там чего удалось добиться? Я так понимаю, что вы вошли в тридцатку?

– Да. Если в Барселоне это было 60-е место, то здесь уже получилось занять 30-е место.

– Сколько всего по времени длилась вся дистанция?

– В Австралии я финишировал со временем 10 часов 32 минуты.

– Ого-го! Это непрерывная работа?

– Да. Без перерыва. Причем, учитывается не только плавание, бег и велосипед, но и прохождение транзитных зон. Максимально быстро выбежать из воды, снять гидрокостюм, надеть шлем, велотуфли, сесть на велосипед.

– Вы 10 часов подряд бежите, плывете и крутите педали без отдыха вообще?

– Совершенно верно.

– Не пауз каких-то?

– Абсолютно. Все без остановки.

– С какой силой работает сердце, мне просто интересно!

– Здесь есть особенности в зависимости от длительности прохождения дистанция и интенсивность значительно варьируется. Если проводить аналогию с бегом – человек же не побежит марафон с такой же скоростью, как он бежит пять километров. Здесь тоже ты рассчитываешь свои силы.

– Но останавливаться нельзя?

– Нет, почему? Чисто теоретически вы можете остановиться на пункте питания. Покушать, посидеть, подумать, поговорить. Но на это уйдет время. Лимит прохождения в зависимости от трассы, дистанции – до 17 часов. Некоторые успевают и покушать сходить.

– Я так понимаю, что нужна помощь. Какие-то люди рядом с вами присутствовали, или вы один уехали в Австралию?

– На стартах данных серий помощь не предусмотрена. Есть пункты питания на велоэтапе, на беге. Понятно, что плавание в открытом океане – тебе столик с водой не поставят. Но на велоэтапе ты подъезжаешь, стоят вода, специализированное питание, охлаждение. Пьешь, себя обливаешь.

– Но это все в процессе.

– Да, ты не останавливаешься, волонтеры тебе подают бутылку. Ты свою фляжку выбрасываешь пустую, новую ставишь, и так до следующего пункта питания.

– Благовещенцы в начале июля смогут лицезреть лично, как это проходит, так как у нас в городе тоже проходят соревнования по триатлону. Что нас ждет и куда идти смотреть?

– У нас первый старт провели в 2010 году. Тогда были только самые отчаянные, это была проба пера. И постепенно это развивалось. Все это проходило на озере Песчаное. Последние три года сменили место на ручей Буяновский. Он находится в Моховой Пади. Он немного больше по размеру. И достаточно комфортная, приятная вода.

– Там четыре километра есть?

– Нет, у нас неполная дистанция, у нас олимпийская дистанция. По расстоянию то, что происходит на Олимпийских играх: 1,5 километра плавание, 40 километров – велоэтап и 10 километров – бег.

– Кто не знает: в триатлоне 4 километра плавание…

– Это в полном. Да, 4 километра – плавание, 180 – велосипед и марафон – 42 километра. А здесь, получается, ¼.

– Кто может участвовать? Еще можно дозаявиться?

– Да, регистрация открыта до 6 июня. Есть еще свободные места. Также если кто-то желает поучаствовать, но сомневается в каком-то виде спорта, есть командное участие. Команда может состоять либо их трех, либо из двух человек.

– Будет ли там полная дистанция?

– Нет, будет олимпийская и спринт. Спринт – это половинка, для тех, кто хочет попробовать первый раз.

– В качестве зрителя можно посетить это мероприятие?

– Конечно. Моховая Падь, район ручья Буяновский, 7 июля.

– Во сколько начало?

– Старт около 10 часов.

– Антон, а вы занимаетесь чем-то еще помимо триатлона в жизни?

– Я спортсмен-любитель, и профессиональная деятельность у меня другая.

– Не связана со спортом?

– Не связана.

– Как вы успеваете совмещать и тяжелые тренировки, целых три в день, еще и работу?

– Не всегда три в день. Складывается определенный алгоритм распоряжения своим личным временем. Можно и с утра тренироваться, и вечером. Летом так вообще у нас длинный световой день – после работы можно и одну, и две тренировки сделать.

– В принципе, даже работающие люди могут заняться триатлоном?

– Без проблем.

– С чего им начать?

– В любом случае, человек, который приходит в триатлон, либо немного бегал, либо плавал, либо ездил на велосипеде. Если никогда циклическими видами спорта не занимался, стоит попробовать. Если понравилось, то можно расширить, принять участие. У нас сейчас это очень активно развивается. Проводятся не только старты в городе и области. Но проводится и дуатлон (велосипед и бег), командные мультигонки по пересеченной местности – то же связаны и с плаванием, и с бегом. Все это у нас есть, можно попробовать принять участие.

– Это не может не радовать. Антон Выдров – спортсмент, триатлет из Благовещенска был у нас сегодня в гостях. 7 июля все отправимся смотреть, что такое триатлон в Благовещенске и втягиваться в это дело. Антон, спасибо большое! Будущих побед и, конечно, удачи.

– Спасибо.