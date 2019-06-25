– Десятая российско-китайская ярмарка культуры и искусств стартовала. В этом году на российской стороне пройдет более 50 мероприятий. Они дублируются практически все в Китае. Отрадно, что приезжают главные звезды России и Китая в Благовещенск. Это ансамбль Республики Дагестан «Лезгинка» и Московский государственный академический театр танца «Гжель». «Гжель» приезжает уже в третий раз в Благовещенск. Сегодня в нашей студии два участника: Татьяна Мокрицкая и Дмитрий Толмасов, заслуженные артисты Российской Федерации. Здравствуйте.

Т.М.: – Здравствуйте.

Д.Т.: – Здравствуйте

– Как я уже сказала, мероприятие дублируется: Благовещенск и китайская сторона. Но вы в Китае были не в Хэйхэ перед ярмаркой. Где вы были?

Д.Т.: – Мы вернулись 20 числа из Китая из города Чэнду, где проходили Дни культуры города Москвы. Мы приехали, мы вернулись из Китая в двадцатых числах. 21-го у нас был сольный концерт уже в Москве, и 22 числа мы уже прилетели сюда к вам в Благовещенск.

– Наверное, китайцы принимают русскую культуру на ура, да? Как вы можете описать свои впечатления?

Т.М.: – Да, несмотря на то, что китайцы сдержанный народ, они очень любят русскую культуру, и всегда нас очень горячо принимают, с большими овациями, что для нас очень приятно.

– В прошлом году отметили тридцатилетие. Коллектив живет, развивается, сохраняет традиции, добавляет что-то современное, находки. Руководителем является Марина Федоровна Куклина – талант, Мастер с большой буквы. Но как развивается сегодня театр танца?

Т.М.: – Я хочу сказать, что наш театр не останавливается на достигнутом. Мы развиваемся, мы идем в ногу со временем. У нас прошло много успешных премьер, одна из них – это спектакль-балет «Снежная королева», поставленная хореографом Георгием Анатольевичем Ковтуном. Это очень яркая, зрелищная, трогательная сказка, на которой интересно не только детям, но и взрослым. В прошлом году у нас прошла премьера спектакля «Let go» американского бродвейского хореографа и режиссера Эндрю Палермо и его ассистента Ольги Соколовой.

– Это в современной подаче уже, да?

Т.М.: – Да, в современной. Спектакль с глубоким жизненным смыслом, который тоже нашел своего зрителя, потому что эта тема близка многим.

Д.Т.: – В нашей современной жизни, да.

– То есть «Гжель» – это не только сарафаны русские?

Т.М.: – Да, наряду с номерами «Гжель», «Палех», «Жостово», «Комаринская», «Костромская скань» – те номера, которые основаны на русских промыслах, поставленные нашим основателем Владимиром Михайловичем Захаровым. Такие номера как «Чочек» – сербский танец, болгарские танцы.

Д.Т.: – Танцы славянских народов.

– У вас есть совместный номер с «Лезгинкой». В этом году вы его привезли, показывали на открытии. Как родилась вообще такая история, два таких ярких коллектива?

Д.Т.: – Это было сделано очень давно уже. Это было сделано к юбилею непосредственно самой «Лезгинки». Это проходило к юбилею на сцене Кремлевского дворца съездов в Москве.

Т.М.: – Много лет назад уже. Мы уже давние друзья. С этим коллективом мы очень дружим и всегда рады нашим встречам на общих сценах, и у нас проходит много общих концертов. И у них в Дагестане, в Махачкале были наши общие концерты, и в Москве, в Кремле. И поэтому этот номер уже давно существует и символизирует дружбу наших народов.

– Для нас он открытие.

Д.Т.: – И вот мы недавно буквально ездили на БРИКС в Китай, и вместе с «Лезгинкой» этот номер мы тоже показывали.

– И в театре существует училище хореографическое?

Д.Т.: – Именно отделение народно-сценического танца было открыто в 2017 году, и дети получают уже специальность такую, как «артист балета ансамбля».

– То есть это полноценный диплом, да, профессия?

Д.Т.: – Да, полноценный диплом среднеспециального образования. Дети получают такую специальность как артист балета ансамбля песни и танца.

– Рассказывайте, как поступить. Вот у нас некоторые ребята из Благовещенска в последние годы уезжают учиться. Это счастье, что открылась эта возможность, окно такое. Дальний Восток все-таки дальний на сегодняшний день. Во Владивостоке открылась школа при филиале Мариинского театра. И к вам как поступить?

Д.Т.: – Так же, как и в любом хореографическом училище. У нас есть туры, три тура.

– Нам надо ехать в Москву? Вы не выезжаете?

Д.Т.: – Нет, мы предварительно можем просмотреть каких-то детей, и все равно мы вызываем на туры, где они проходят полный просмотр. Потому что там и медицинская комиссия смотрит. Это же дети получают профессию, понимаете?

– Вы говорите, что вызываете, это что – видео можно прислать?

Д.Т.: – Нет, мы вызываем детей уже непосредственно на туры.

– А чтобы вызвали, что нужно сделать?

Д.Т.: – Нужно заполнить заявку на сайте хореографического училища, и будет приглашение.

– Вы вообще живете дома или вы все время на гастролях?

Т.М.: – Очень редко.

Д.Т.: – Очень редко, да.

– Где вы за последний год побывали?

Т.М.: – В Швейцарии у нас были гастроли, в Италии.

Д.Т.: – По городам России мы очень много ездили помимо зарубежных поездок.

Т.М.: – В Таллине в Эстонии.

Д.Т.: – В Китае.

Т.М.: – В Китае, да вот недавно.

– Тот коллектив, который базируется в Москве и тот, который выезжает на гастроли – это одни и те же люди? Или есть гастрольная группа какая-то?

Д.Т.: – В основном это одна и та же группа.

– Расскажите о них, сколько это человек?

Д.Т.: – Около шестидесяти человек.

Т.М.: – Артисты балета, девушки и молодые люди, высокопрофессиональные, некоторые уже с большим стажем в нашем коллективе. Некоторые уже семьи создают в нашем коллективе.

– Мне кажется это так сложно с гастрольной деятельностью.

Т.М.: – Молодежь, которая приходит к нам каждый год – это после выпусков хореографических училищ России.

– Есть на сегодняшний день в России несколько таких коллективов, которые хранят славянскую культуру, как «Гжель», и к нам они приезжали на российско-китайскую ярмарку культуры и искусства. Вы сами можете сказать, в чем изюминка «Гжеля»?

Д.Т.: – Во-первых, мне хочется сказать, что мы не просто ансамбль, мы – театр. Это в первую очередь потому что все образы, которые создаются на сцене театра, они...

Т.М.: – ...очень яркие, эффектные. Это всегда зрелищное выступление, эмоциональное. Изюминка «Гжеля», я считаю, это красота, молодость, высокий профессионализм.

Д.Т.: – Очень красивые костюмы, и вообще все наши концертные программы как театральное действие построены спектаклем.

– Какой-нибудь секрет можете рассказать зрителям, который вообще никто не знает, который существует у «Гжеля»? Может, история какая-нибудь на гастролях была интересная, с костюмами связанная?

Т.М.: – Историй-то много.

Д.Т.: – Да, историй очень много на самом деле сейчас не вспомним. Вот вы сказали с костюмами. А у нас с пересадками бывают гастроли, и однажды у нас не приехали костюмы. Мы летели в Ливан кажется. Мы приехали в Ливан, у нас несколько чемоданов с костюмами и обувью.

– Катастрофа, что же делать?

Т.М.: – Да, катастрофа, но мы вышли из положения.

– Как?

Д.Т.: – Один номер у нас девушки танцевали босиком.

Т.М.: – Номер «Сирень», который будет сегодня представлен на открытии.

– И это было воспринято как само собой разумеющееся, да?

Т.М.: – Да. Это главное обыграть театрально. Мы же театр.