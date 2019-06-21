Тема: благовещенский этап автосоревнований РДС-Восток

– Здравствуйте. Вот уже 10 лет в нашей стране проходят соревнования по дрифту РДС. Сегодня Российская дрифт серия – это действительно крупнейший в стране и один из крупнейших чемпионатов в этой дисциплине автоспорта. И вот буквально на днях, 22 июня в Благовещенске пройдет один из этапов РДС-Восток. И сегодня у нас организаторы РДС-Восток Анатолий Аксюточкин и Дмитрий Семенюк. Здравствуйте.

А.А.: – Здравствуйте.

Д.С.: – Здравствуйте.

– Ровно год прошел, как мы с вами виделись в этой же студии. Расскажите, что за этот год случилось нового? В прошлом году в первый раз в Благовещенске проводили, в этот раз уже второй. Опыт какой-то есть? Вообще, что случилось за этот год в вашей организации.

А.А.: – Этот год мы начали тем, что отмечаем свой юбилей. Нам в этом году 10 лет. И мы такое, наверное, праздничное знамя в этом сезоне несем. Для Благовещенска этот этап будет принципиально отличаться тем, что мы привезли профессиональный трибунный комплекс из Владивостока. Он преодолел полторы тысячи километров для того, чтобы зрители с Амурской области могли с комфортом наблюдать за соревнованиями РДС-Восток. Также привезли экран, профессиональную медиакоманду из 12 сотрудников. Будет вестись прямая трансляция, будут видеоповторы...

– Ого-го.

А.А.: – То есть все, скажем так, по серьезному.

– О технической части чуть-чуть позже. Вы сами затронули про то, что 10 лет, хотел начать с малого, с годика, потом 10. Если сравнивать десятилетний РДС-Восток, того образца 2009-2010 года и сегодняшний, что изменилось? С чего вообще все начиналось?

А.А.: – Началось, наверное, все с идеи Дмитрия. Позвонил мне сказал: знаешь, хочу организовывать дрифт.

– Мне надоело ездить по улицам.

А.А.: – Я, говорит, хочу организовывать дрифт, знаю как сделать спорт, а ты знаешь как сделать мероприятие, давай работать вместе.

– А как вообще такая идея пришла? Почему-то были какие-то трудности с тем, чтобы...?

Д.С.: – Раньше были соревнования, они никак не развивались, даже уже утухали на тот момент.

А.А.: – Во Владивостоке.

Д.С.: – Во Владивостоке, да. И я как спортсмен, водитель в то время тоже, дрифтер, мне хотелось что-то более грандиозного, наверное. Что-то такого, развития.

– То есть, были локальные и чисто городские?

Д.С.: – Да, и потом они вместо того, чтобы развиваться и каждый раз делать лучше, стали затухать, к сожалению. И я ничего не увидел. Как, думаю проведем пробный турнир, покажем, как надо, и может быть организаторы зачешутся.

– Вы помните тот самый первый турнир? Я вот про это хотел спросить. Каким он был?

Д.С.: – Если сравнить сейчас, это было печальное зрелище, но...

– Почему?

Д.С.: – На тот момент это было лучшее, то что вообще делалось когда-либо. Потому что десять лет все-таки прошло. Уровень езды изменился, уровень автомобилей, уровень подготовки.

– Сколько тогда было участников?

Д.С.: – Сейчас не скажу, где-то в районе 15 где-то, 12.

– А в этом году сколько?

Д.С.: – В этом году...

А.А.: – У нас заявилось на этап в Благовещенске 16 пилотов.

– 16 пилотов в Благовещенске. А в целом, объясните, это же серия. Серия состоит из скольки этапов?

А.А.: – У нас сезон 2019 года состоит из пяти этапов, которые проходят во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. И если вы претендуете на звание чемпиона или быть в лидерах чемпионата, то, естественно вам нужно ехать весь чемпионат, не исключая какие-либо этапы, включая и выездные гонки.

– То есть, грубо говоря, эти 16 пилотов сначала выступали во Владивостоке. У нас пройдет второй этап как я понимаю.

А.А.: – Третий.

– То есть уже прошло во Владивостоке...

А.А.: – Во Владивостоке, Хабаровске.

– Я так понимаю, что у нас есть настоящие фанаты автоспорта, и они прям путешествуют за РДСом.

А.А.: – У нас есть такие поклонники.

– Для них это не скучно? Или каждый этап как-то все равно чем-то отличается?

А.А.: – Я думаю если бы для них было скучно, они бы не путешествовали за нами.

– А какие-то кардинальные отличия? Помимо трасс, понятное дело.

А.А.: – Я думаю везде, наверное, глобальное отличие в менталитете местных жителей. Естественно, мы приезжаем из Владивостока, в Хабаровск, там совершенно другая культура и люди другие. Мы приезжаем сюда, здесь все иначе.

– Здесь китайцы.

А.А.: – Китайцев не так много. Китайцев во Владивостоке очень много.

– Кстати, не интересует наших соседей, не приходят вообще?

А.А.: – Пока мы не видим, если честно, какого-то такого интереса.

– А если говорить о уровне международный. Кто вообще эти 16 пилотов? Откуда они? Давайте о них расскажем.

Д.С.: – Это в основном Владивосток, пара пилотов у нас из Находки и благовещенские участники есть. На этот этап у нас заявилось...

А.А.: – Четверо.

Д.С.: – Четверо у нас, да, из Благовещенска. В Хабаровске и во Владивостоке были по одному.

А.А.: – Один из Владивостока, один из Хабаровска.

– Я уверен, что многие наши телезрители видели ролик, который ходил по социальным сетям, реклама. Там довольно забавная идея была. Как раз наш благовещенец Макар Черных выступал в роли школьника, который выходит к доске. Чья, кстати, была идея?

А.А.: – Один из наших комментаторов Алексей Распутный занимается также видеопродакшном. Его была идея, и его реализация полностью.

– Давайте о команде тогда поговорим. Я так понимаю, что полностью приезжаете в каждый город одной и той же командой?

А.А.: – Я называю это иногда как цирк шапито, который приехал в этом городе отработал, собрал все оборудование и поехал в другой город. Просто это действительно такое дальневосточное турне. У нас пять фур оборудования, у нас команда из 47 или 48 человек, которые приезжают, делают свою работу с минимальным количеством вопросов, потому что для них это уже все известно и понятно. И нам не требуется что-то объяснять. Они просто делают свое дело хорошо и едут дальше в следующий город.

– Эти почти 50 человек приезжают и они выставляют полностью... Давайте просто расскажем что вы привезли в Благовещенск? Потому что в прошлом году как только вы приехали, тогда не было ни трибун, ни каких-то экранов. Давайте сопоставим, сравним.

А.А.: – В этом году мы себе поставили такие, наверное, две глобальные цели. Это привезти трибуны, в том числе и в Благовещенск. Это владивостокские трибуны, нужно проехать все это огромное расстояние, потом вернуться обратно. И глобальная цель была сделать полноценную трансляцию. Мы ее делали давно из Владивостока, со всех соревнований, которые проходят на домашней трассе на Примринге. Но в этом году мы привезли трансляцию в Хабаровск. И на данный момент, на мой взгляд, она была лучшая.

– Не зря комментатор ездит с вами.

А.А.: – Конечно, мы думаем, что в Благовещенске мы сможем еще планочку поднять. Действительно, большое количество планов: квадрокоптер, и на кранах снимают и видеоповторы выводятся, результаты туда.

– Анатолий, а вот не будет такого, что благовещенцы такие скажут: ага, прямая трансляция, а зачем мне идти на трибуну, если все покажут?

А.А.: – Безусловно, нет. Понимаете, мы можем и все концерты посмотреть на ютьюбе сейчас. И на концерты не ходить. Живые эмоции – это живые эмоции. Их, конечно, никогда не передаст никакая трансляция.

– Давайте еще раз: 22 числа это состоится. Со скольки приходить и куда приходить? Опять на "Юбилейный"?

А.А.: – Картодром "Юбилейный", 8 километр Игнатьевского шоссе. У нас вся программа рассчитана на полноценный субботний день. С десяти утра до семи вечера. В 10 утра у нас начнется работа дрифт-такси – это тоже новшество этого сезона.

– Несколько слов о дрифт-такси тогда.

А.А.: – Это отдельная площадка будет на картодроме, которая будет работать с 10 утра до самого вечера. Два автомобиля подготовленные под дрифт-такси, два пилота нашей серии...

– Люди сейчас не понимают. Я так понимаю, я могу сесть в такси и сказать мне до Воронкова пожалуйста, и он меня будет боком по всему городу возить.

А.А.: – Нет, вы сможете покататься только на отведенной трассе на картодроме. Никуда в город он вас, к сожалению, не повезет. К счастью, точнее.

– Чтобы испытать, я так понимаю эмоции, да?

А.А.: – Конечно, да. Каждый человек может купить билет, сесть пассажиром туда. Это пилоты нашей серии, просто в этом сезоне они не участвуют, но это профессионалы, которые повторят все то же самое, что пилоты делают в зачете.

– А самостоятельно нельзя?

Д.С.: – Нет, самостоятельно нельзя. Причем это единственное, наверное, в России как минимум парное дрифт-такси.

– Ага.

Д.С.: – Это полноценный парный заезд. И три пассажира в каждом автомобиле. А еще мы в Хабаровске столкнулись с тем, что все пытались сесть на переднее сиденье. Но я вам скажу, что сзади намного лучше. Там совсем другие ощущения. Сзади, все-таки, занос, и этот занос лучше, траектория движения более странная и непонятная. Это когда на "американских горках" едете, вы же не понимаете куда толком.

– Настоящий аттракцион получается.

Д.С.: – Да, сзади гораздо больше эмоций, и пилоты действующие любят кататься только на задних.

– Дрифт-такси. Туда люди могут семьями пойти? Вообще, со скольки, какой возрастной ценз?

А.А.: – Конечно, у нас нет возрастного ценза. Нужно брать детей, и очень много ходят семьями и с колясками приходят.

– Целый день – довольно долго. Перекусить где-то...

А.А.: – Все будет. Будет, конечно, фуд-корт. Конечно, комфортно провести день на трибуне.

– Трибуны стоячие или сидячие?

А.А.: – Трибуна сидячая. Люди покупают билет на конкретный ряд на конкретные места, как в кинотеатре. И им выдается браслет, по которому они могут многократно покидать трибуну, заходить обратно. За ними закреплено сидячее место на весь день.

– Это очень важно, кстати. Не как на стадионе, ты купил и ищи местечко себе.

А.А.: – Мы специально цивилизованно продаем на конкретный ряд, конретное место.

– На целый день, это тоже очень важно.

А.А.: – На целый день, безусловно.

– Давайте вернемся к спорту. Это все здорово. Ребята которые станут лидерами, они проходят дальше. Где потом еще два этапа состоится?

Д.С.: – Следующий этап у нас во Владивостоке будет. Потом у нас большой перерыв в полтора месяца и финальный этап. Это тоже Владивосток, Примринг. Все завершится там. Но тут еще такова история, что у нас есть такое крупное мероприятие – Примринг GP, которое проходит ежегодно в сентябре месяце на Примринге, куда приезжают пилоты со всего мира: японцы, тайцы, китайцы и так далее, и со всей страны. И если это раньше было доступное мероприятие для любого участника, то в этом году организаторы решили его сделать закрытым и взять туда только лучших. И с нашей серии 8 участников будет по итогам нашего сезона. Поэтому для участников та гонка очень важна. Потому что с отцами дрифта, скажем так, японцами каждый хочет прокатиться. Каждый хочет проехать с Кавабата, с Дайго Сайто и еще и обыграть его, потому что это престиж. И не каждому это уже сейчас доступно. Сейчас нужно полноценный сезон проехать, побиться, порубиться. А в топ-8 в РДС-Восток залезть это ой как сложно, потому что ребята очень высокого уровня.

– Будем болеть.

Д.С.: – Они не просто высокого, а действительно мирового уровня ребята. Просто не у всех есть возможности выезжать в какие-то мощные серии.

– Ну что же. Подведем итоги. 22 июня идем все смотреть РДС. И еще раз вас хочется поздравить с юбилеем. 10 лет! Развития и еще раз развития!

А.А.: – Спасибо. Мы приглашаем всех в эту субботу: с 10 утра тренировочные заезды, работа дрифт-такси. В 11:30 начнется квалификация – это одиночные заезды. С 14 часов – это парные заезды. Если есть время и желание, мы всем настоятельно рекомендуем провести весь субботний день в компании с РДС-Восток.

– Будем, куда мы денемся? Анатолий Аксюточкин и Дмитрий Семенюк – организаторы РДС-Восток. Третий этап пройдет в Благовещенске. Уже в эту субботу приходите и ездите только на отведенных для этого местах. Правильно?

А.А.: – Конечно.