Ольга Ежевская

Тема: о коллекторах и микрофинансовых организациях

– В Амурской области выросло число обращений в службу судебных приставов по поводу нарушения законодательства о защите прав по возврату просроченной задолженности. Почему это происходит? Как от этого защититься? Мы сегодня поговорим с Ольгой Витальевной Ежевской, начальником отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Что происходит? Почему такой рост зафиксирован?

– В связи с тем, что с 2017 года надзорная деятельность за коллекторскими агентствами возложена на службу судебных приставов, и сейчас неоднократно освещается в различных СМИ о активной деятельности по возврату просроченной задолженности, в этом году увеличилось количество обращений граждан по данным направлениям. Данное увеличение связано с увеличением выдачи кредитов, увеличением микрофинансовых организаций, которые выдают эти кредиты.

– А почему жалуются? Взял в долг деньги, есть договор, срок возврата платежей.

– Жалуются на незаконную деятелность по взаимодействию. В основном обращаются не те лица, которые берут микрозайма, а те, чьи телефоны оставляют в качестве контактных номеров. Следует отметить, что у нас законодательством Российской Федерации не предусмотрено, что у них нужно взять согласие. Человек берет кредит и оставляет любой телефон любого гражданина. Как правило, это близкие родственники или коллеги. По этому телефону, если не платят кредит, имеют право осуществлять звонки до тех пор, пока третьи лица не отказались от такого взаимодействия.

– Как можно отказаться?

– Это всегда так было. Следует отличать поручителей, когда берутся кредиты у кредитных организаций, и микрозаймы, когда просто даются контактные номера телефонов. Каким образом отказаться от взаимодействия? Вы можете как письменно написать заявление в эту организацию, если вам звонят, так и посредством телефонного разговора. Но необходимо учесть, что когда вы отказываетесь от взимодействия, вам нужно зафиксировать разговор, чтобы в случае, если вам дальше будут продолжать звонить, вы бы могли обратиться в службу судебных приставов, предоставить доказательство, что вы отказались. Тогда в отношении этого лица будет составлен протокол об административном правонарушении, приняты соответствующие меры. И тогда они перестанут.

– Как можно зафиксировать телефонный разговор? У нас же запрещено без предупреждения записывать.

– Нет, неправда. Есть программы в телефонах, которые позволяют записывать. И законом предусмотрено, что микрокредитные организации и коллекторские агенства, обязаны записывать все телефонные разговоры. Но на практике зачастую случается, что мы запрашиваем телефонный разговор, а организация предоставляет его не в полном объеме. Скажем так, вырезает.

– Что предоставили, с тем вы и работаете?

– Да. А когда граждане предоставляют нам информацию, что действительно говорили и отказывались от взаимодействия, это является доказательством в суде.

– Мы привыкли, что надежно на бумаге. Такому человеку нужно сходить, поставить входящие, оформить это все заявлением.

– Да. Не обязательно идти, можно отправить почтой – заказным письмом с уведомлением. Потому что будете направлять не человеку, конечно же, а организации.

– Много ли таких обращений?

– В этом году было за пять месяцев было 72 обращения. На сегодняшний момент их около 80. Это более чем в два раза с аналогичным периодом прошлого года.

– Как ведут себя микрофинансовые организации. Мы видели, в прошлом году была волна, когда и коллекторские агентства душили просто людей разными угрозами. По-моему, волна спала.

– Нужно понимать, что официальные коллекторские агентства состоят в государственном реестре. Гражданин может посмотреть на сайте ФССП РФ. Как правило, они не нарушают закон. Есть, конечно, нарушения. Но в основном в нашей области их допускают микрофинансовые организации. Мы уже привлекали к ответственности. Какие нарушения у них? Частые звонки. Причем, они часто возникают ночью. Второе – смс-уведомления различного рода – с нецензурной бранью, угрозами жизнью и здоровью.

– Это сотрудники микрофинансовых организаций?

– Да. В этом году был случай: мы привлекали к административной ответственности за то, что вводили в заблуждение женщину. Его говорили, что за ее долги заберут детей, что принят такой закон. Есть и уголовная ответственность – это когда идут угрозы жизни и здоровью. Были такие факты, мы направляли материалы в правоохранительные органы. Если вам угрожают, то необходимо обращаться в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности.

– Здесь достаточно заявления, или нужна запись разговора?

– Достаточно заявления. Как правило, номера телефонов, с которых звонят, принадлежат физическим лицам, которые не проживают даже на территории России.

– Как это может быть?

– Никто не исключает возможность приобретения сим-карт в метро, в магазинах без документов. Сим-карты приобретаются, фиксируются на граждан, например, бывших стран СНГ. Начинаем проверять, выясняем, что такой гражданин никогда не проживал в месте, указанном в договоре с оператором мобильной связи. И вообще домов таких нет. Поэтому очень тяжело.

– У вас работа как у следователей, по сути.

– Да.

– Казалось бы, приставы – это те, кто взыскивает долги.

– Так принято понимать. Потому что в основном обязанности по взысканию долгов. Но у службы три основных задачи: взыскание долгов, обеспечение установленного порядка деятельности судов и надзор за коллекторской деятельностью.

– Сколько на сегодняшний день коллекторских агентств? Говорите, на сайте ФССП их можно найти?

– Да, на сайте fssprus.ru. По всей России сегодня 277 коллекторских агентств. В нашей области в 2017 году было одно коллекторское агенство включено в государственный реестр. Но поскольку они изменили свой юридический адрес, они сейчас находятся на территории Новосибирска.

– Коллекторские агентства работают в определенных законом рамках, а микрофинансовые организации позволяют себе ночью звонить. Это нарушение?

– Это, конечно же, нарушение. 230-й Федеральный закон един для всех – как для коллекторских агентств, так и для микрофинансовых организаций, так и для кредитных организаций.

– А в чем дело? Это незнание закона?

– Это не незнание закона. Это уход какими-либо способами от исполнения законодательства. И попытка различными незаконными способами взыскать долги.

– Как думаете, если тенденция роста наблюдается, в ближайшее время как вы намерены противодействовать всему этому? Или просто будете работать с поступающими жалобами?

– У нас проводятся профилактические мероприятия, конечно же. У нас создана на базе управления горячая линия. Можно позвонить, проконсультироваться, спросить, что ему делать в данной ситуации. Профилактические мероприятия проводятся и с коллекторскими агентствами. Говорим с ними о том, что можно делать, а что нельзя. Приглашаем и микрокредитные, микрофинансовые и кредитные организации, чтобы проработать этот вопрос и исключить такие факты.

– Много у нас микрокредитных организаций?

– По количеству не могу сказать.

– Они на сайте Центробанка присутствуют, потому что они должны проверяться этим органом. Учитывая особенности экономики, сейчас массовые сокращения происходят, люди вынуждены взять что-то в долг. Но все это должно быть в рамках закона и с той, и с другой стороны. Спасибо большое, что пришли в студию. Ольга Витальевна Ежевская была в программе. Начальник отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области. Мы говорили о том, как правильно должны работать микрофинансовые организации. К сожалению, наблюдается рост обращений граждан, непричастные к долгам, которые имеют другие люди. Спасибо.