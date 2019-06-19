Екатерина Снежко

Тема: конкурс "Поступки и люди"

– Здравствуйте. «Область живет». И это не просто констатация факта, это еще и новый проект, который предложили инициативные амурчане. Кроме того, начинается прием заявок на конкурс «Поступки и люди». Значит, страна будет знать своих героев. И те, кто вносит вклад в развитие области, будут поощряться. Обо всем этом мы сегодня поговорим с заместителем председателя Общественной палаты Амурской области Екатериной Снежко. Здравствуйте, Екатерина.

– Здравствуйте.

– Расскажите, пожалуйста, чья эта инициатива.

– На самом деле инициатива рождалась достаточно длительно и в определенных муках, можно сказать. Потому что общественники приходили в Общественную палату со своими идеями достаточно давно. И кто-то, например, говорил о том, что мы в рамках какого-нибудь особенного проекта хотим отметить людей, которые внесли значительный вклад в развитие, например, муниципального образования или даже поселка. Некоторые приходили и говорили: у нас очень мало конкурсов, которые связаны с профессиональной тематикой. Хочется поощрить людей, которые в своей сфере добились определенных успехов. Например, у нас очень интересный директор, он очень много делает для предприятия. Но мы не знаем, идти просить благодарственное письмо или какую-то другую награду. И мы понимали, что нет этого сегмента, нет каких-то определенных конкурсных процедур. Да и в принципе в информационном поле очень мало новостей о тех позитивных изменениях, а самое главное, о людях. Потому что для нас этот проект, в первую очередь, о людях. О людях, которые вкладываются в развитие области, о людях, которые делают что-то интересное. У нас здесь есть свой определенный корыстный интерес, потому что Общественная палата в первую очередь представляет интересы общественников. А как раз общественное поле почему-то мало вознаграждается. И вот для нас в этом проекте принципиально важно вывести наружу все достижения, которые сейчас происходят в области. Как в профессиональной сфере, и на это будут нацелены определенные конкурсные программы, так и в сфере рядовых жителей, которые на уровне своих социально значимых поступков являются абсолютно не рядовыми.

– Понятно. Людей таких много? И если есть, о ком можно сказать, или какие-то примеры конкретные, было бы интересно.

– У нас уже поступило три заявки. Причем, они поступили сразу после оглашения старта конкурса «Поступки и люди». Конкурс «Поступки и люди» – это один из сегментов большого проекта «Область живет», который как раз будет рассказывать про социально значимые поступки. В этом конкурсе у нас пять номинаций, и вот в три номинации уже есть по одной заявке. Одна заявка подана в отношении мамы, которая воспитывает ребенка с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья, – прим. ред). При этом не теряет активной жизненной позиции. Она очень известная общественница, кстати, Наталья Маскаева, я знаю, что у вас часто бывает в гостях.

– Почему-то сразу о ней подумала, да.

– Организация «Дети солнца» почти сразу подала заявку в отношении Натальи. Она у нас номинируется в категорию «Семейные ценности». В эту категорию попадают не только родители детишек с ОВЗ, но и наши «золотые семьи», например. Семьи, которые сохраняют семейные традиции: может быть в профессии, например или еще в каких-то вещах. Вообще здесь нужно сказать, что категории, которые заявлены, номинации, совершенно не критичны. Если люди знают о каком-то человеке, который действительно интересен, то вполне можно его заявить, даже если им кажется, что на первый взгляд номинация не совсем соответствует.

– Совершенно будучи уверенной, что таких людей как Наталья Маскаева, поскольку уж мы о ней заговорили, как пример, нужно поощрять всецело. Я тем не менее не могу не спросить, наверное, как сказало бы большинство: что же такое, что же вы нас кормите хорошими такими историями, когда вокруг столько проблем, болевых точек, о которых нужно говорить, в том числе и Общественной палате, и фондам различным. Вот что бы вы сказали на это?

– Вы знаете, мы бы сказали, что Общественная палата как раз никогда от проблем не пряталась, и о проблемах мы говорим в том числе. Но в определенный момент мы просто себя поймали на мысли, что когда мы говорим исключительно о проблемах, мы как раз теряем позитивную информационную составляющую. У нас буквально в субботу была встреча с представителем Гильдии межэтнической журналистики Маргаритой Лянге. Она сказала очень интересную вещь. Средства массовой информации в том числе влияют на эмоциональное здоровье граждан.

– Это безусловно.

– Конечно, а эмоциональное здоровье складывается в том числе и из хороших новостей. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы в потоке проблематики терялся этот позитивный информационный фон. Чтобы мы не забывали о том, что есть достижения, есть люди, и нужно об этом говорить.

– Мне тоже кажется, что добрый, хороший пример вдохновляет, вдохновляет инициативы какие-то. Но когда мы будем говорить о таких людях, будем ли мы говорить о том, что они проявляют инициативу, добиваются своей цели во имя чего-то или вопреки противодействию каких-то факторов. В том числе наверное каких-то барьеров, бюрократических, чиновничьих и так далее.

– Бывает по-разному конечно и в этом отношении интересно, что представлен широкий перечень номинаций, потому что если мы говорим, например, о категории «Гражданская позиция», то это очень интересный пример, когда люди по собственной инициативе реализуют социально значимые проекты не всегда в рамках общественной организации. Вот еще одна заявка, которая уже поступила – это заявка в отношении Татьяны Дурневой. Активной горожанки, которая в определенный момент вообще не относясь ни к какой общественной организации решила строить в горпарке комнату матери и ребенка. То есть, пример который тоже заслуживает и информационной поддержки, и поощрения. Потому что ведь комната-то работает. И на самом деле Татьяна практически своими руками и руками помощников...

– И по своей инициативе, да.

– И по своей инициативе построила очень значимый для города объект. Вот о таких вещах мы бы тоже хотели рассказывать. Потому что понятно, что некоммерческие организации имеют определенный ресурс в виде грантовой поддержки, в виде субсидий от государства регионального, федерального уровня. А гражданская инициатива иногда просто не находит выплеска и теряется на уровне хорошей идеи. А когда идея реализуется в социально значимый проект, это очень здорово, и это очень хороший мотивирующий пример.

– А кто может подавать имена людей на конкурс? То есть, например у меня сейчас, я сразу вспомнила об одном социально-значимом проекте, который организовала моя знакомая. Он тоже работает. Я что должна сделать? Куда обратиться сейчас?

– На сайте Общественной палаты Амурской области есть форма заявки. Заявка очень простая, мы максимально простой ее пытались сделать. Ориентировались на опыт регионов, потому что конкурс «Поступки и люди», он на самом деле запущен... То есть, идея конкурса не совсем наша, мы здесь немножко лукавим. Мы позаимствовали идею уже успешно проведенного конкурса в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа.

– Понятно, я как раз хотела спросить есть ли еще где-то подобные вещи.

– Подобные вещи были, и конкурс пользовался большим успехом.

– Почему пользовался? Он закончился?

– Он проводится и в этом году. Пользовался – в прошлом году. Потому что пять регионов, они в прошлом году его уже проводили. То есть, у нас есть такой хороший пример перед глазами, как это работает. Но мы еще больше упростили заявку, чтобы поддержать тех, кто захочет номинироваться. И ввели допуск о том, что не обязательно сам человек может себя предложить в качестве кандидата. Потому что мы понимаем, что герои – люди скромные.

– Ну скорее всего так и не будет.

– Так и не будет, да. И допустили, что кандидата может номинировать Общественная организация, профессиональный коллектив, родственник, знакомый, кто угодно. Единственно принципиальная вещь, которая в заявке отражена, это согласие самого номинанта. Потому что есть закон о персональных данных, это во-первых, а во-вторых, все-таки, мы не можем человеку причинить добро без на то его согласия.

– То есть просто нужно зайти на сайт Общественной палаты...

– Скачать заявку.

– Скачать заявку. Заполнить ее и принести вот так?

– Можно так, а можно отправить электронной почтой. Мы принимаем заявки и на бумажных носителях, и в электронном виде.

– А как вы думаете, Кать, самим этим людям зачем нужна публичность, так скажем? Ведь я уверена, что никто из героев вашего проекта не инициировал свои общественные какие-то проекты только ради того, чтобы стать знаменитым и известным и награжденным в том числе.

– Иногда нужна поддержка, если мы говорим, например, о гражданской позиции, как в примере с проектом Татьяны. Насколько я знаю, проекту сейчас нужна поддержка с точки зрения его дальнейшего развития. У Татьяны есть идеи проект продолжать и на других объектах. Мне кажется, для людей, которые реализуют гражданскую инициативу в отношении каких-то социальных проектов, это очень хорошая возможность рассказать о себе и найти единомышленников.

– Это не просто, когда тебе дают грамоту и какой-то там денежный приз, а это прежде всего, наверное, известность и...

– ...и возможность найти себе поддержку.

– И возможность найти поддержку, чтобы продолжать дальше проект.

– Да, конечно, это если мы говорим про эту категорию. Есть категории, которые связаны с поощрением, с информированием о тех поступках, которые уже были совершены, например номинация «Во имя жизни». Здесь мы будем рассказывать о тех людях, которые спасают жизнь людей не только на профессиональной основе, но и как это бывает иногда... Например, летом увидели, что человек тонет, спасли, а ситуация осталась незамеченной практически. Может где-то в сводках она и мелькнула, но совершенно никто не придал значения тому, что человек на самом деле героический поступок совершил. И вот об этой номинации мы бы тоже хотели очень активно рассказывать. Есть номинация «Забота о людях», которая, кстати пользовалась очень большим успехом в регионах в прошлом году. Сюда мы относим информацию и о волонтерах, и о людях, которые помогают нуждающимся, и, конечно, о профессионалах своего дела: о врачах, о медицинских работниках. Потому что мы понимаем, что ситуация сейчас со здравоохранением активно обсуждается, но есть "золотые" специалисты, есть люди, которые спасают жизнь людям, и хотелось бы как-то мотивацию к их работе поддержать. Поддержать мотивацию к работе молодых специалистов, которые заходят в это поле.

– Как вы считаете, героев вашего проекта будет больше в Благовещенске или по всей территории Амурской области? И как с территории Амурской области тоже вы будете собирать информацию?

– Мы очень надеемся, что их будет больше с территории области. Потому что благовещенских героев мы относительно в лицо знаем. И все-таки у средств массовой информации доступ к информации о них немного активнее распространяется, немного проще. Поэтому мы планируем очень активно выходить на муниципальные образования. Письма уйдут соответствующие на общественные советы.

– То есть, вы будете прям адресно обращаться к главам муниципальных образований?

– И в первую очередь к некоммерческим организациям. Потому что НКО очень хорошо видят людей. Они видят своих героев, они их знают, им помогают активно. И поэтому мы надеемся, что как раз НКО станут нашими первыми помощниками в вопросе выдвижения кандидатов.

– И вы считаете, что такой проект будет способствовать в том числе созданию гражданского общества?

– Однозначно. Как иначе, потому что все эти люди – в той или иной мере активисты гражданского общества.

– Любой конкурс имеет сроки определенные. Я понимаю уже что это не одного года конкурс, он будет и дальше продолжаться, но в этом году, на сегодняшний день какие сроки и когда люди должны успеть подать заявку?

– До 15 августа мы принимаем заявки, дальше начнется этап народного голосования. Мы планируем, что выбирать победителей будут жители области. Мы не пытаемся это загнать в рамки экспертного жюри. Поэтому на сайте нашего партнера медийного «Амурской правды» будет интернет-голосование открытое. С 15 августа до конца октября мы будем определять своих героев.

– Хорошо, вы определите лучшего, а остальные как?

– Постараемся чтобы и они не остались незамеченными, и поэтому мы очень активно планируем рассказывать о номинантах еще на этапе подачи заявок. Уже сейчас мы с партнерами из медиасферы проговорили вопрос о том, чтобы приглашать их в эфиры, говорить о них, снимать сюжеты про их добрые дела. Как раз для того, чтобы поддержать мотивацию.

– В любом случае, если даже человек не получит вот эту награду материальную...

– ...то о нем узнают.

– То о нем все равно узнают, и может именно это проект поддержат, совсем необязательно того, кто победит.

– Да, конечно.

– Спасибо большое. Дорогие друзья, оглянитесь вокруг, посмотрите. Может быть, рядом с вами есть люди, которые делают жизнь окружающих лучше, и этих людей нужно поощрить, об этих людях нужно рассказать. В таком случае уже есть куда обратиться: на сайт Общественной палаты Амурской области. Мы сегодня говорили о конкурсе «Область живет» с заместителем председателя Общественной палаты Амурской области Екатериной Снежко. Это были «Простые вопросы». Всего доброго, до свидания.