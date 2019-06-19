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Екатерина Снежко - заместитель председателя Общественной палаты Амурской области

Екатерина Снежко

Тема: конкурс "Поступки и люди"

Ведущий: Наталья Овсийчук

Здравствуйте. «Область живет». И это не просто констатация факта, это еще и новый проект, который предложили инициативные амурчане. Кроме того, начинается прием заявок на конкурс «Поступки и люди». Значит, страна будет знать своих героев. И те, кто вносит вклад в развитие области, будут поощряться. Обо всем этом мы сегодня поговорим с заместителем председателя Общественной палаты Амурской области Екатериной Снежко. Здравствуйте, Екатерина.

– Здравствуйте.

Расскажите, пожалуйста, чья эта инициатива.

– На самом деле инициатива рождалась достаточно длительно и в определенных муках, можно сказать. Потому что общественники приходили в Общественную палату со своими идеями достаточно давно. И кто-то, например, говорил о том, что мы в рамках какого-нибудь особенного проекта хотим отметить людей, которые внесли значительный вклад в развитие, например, муниципального образования или даже поселка. Некоторые приходили и говорили: у нас очень мало конкурсов, которые связаны с профессиональной тематикой. Хочется поощрить людей, которые в своей сфере добились определенных успехов. Например, у нас очень интересный директор, он очень много делает для предприятия. Но мы не знаем, идти просить благодарственное письмо или какую-то другую награду. И мы понимали, что нет этого сегмента, нет каких-то определенных конкурсных процедур. Да и в принципе в информационном поле очень мало новостей о тех позитивных изменениях, а самое главное, о людях. Потому что для нас этот проект, в первую очередь, о людях. О людях, которые вкладываются в развитие области, о людях, которые делают что-то интересное. У нас здесь есть свой определенный корыстный интерес, потому что Общественная палата в первую очередь представляет интересы общественников. А как раз общественное поле почему-то мало вознаграждается. И вот для нас в этом проекте принципиально важно вывести наружу все достижения, которые сейчас происходят в области. Как в профессиональной сфере, и на это будут нацелены определенные конкурсные программы, так и в сфере рядовых жителей, которые на уровне своих социально значимых поступков являются абсолютно не рядовыми.

Понятно. Людей таких много? И если есть, о ком можно сказать, или какие-то примеры конкретные, было бы интересно.

– У нас уже поступило три заявки. Причем, они поступили сразу после оглашения старта конкурса «Поступки и люди». Конкурс «Поступки и люди» – это один из сегментов большого проекта «Область живет», который как раз будет рассказывать про социально значимые поступки. В этом конкурсе у нас пять номинаций, и вот в три номинации уже есть по одной заявке. Одна заявка подана в отношении мамы, которая воспитывает ребенка с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья, – прим. ред). При этом не теряет активной жизненной позиции. Она очень известная общественница, кстати, Наталья Маскаева, я знаю, что у вас часто бывает в гостях.

Почему-то сразу о ней подумала, да.

– Организация «Дети солнца» почти сразу подала заявку в отношении Натальи. Она у нас номинируется в категорию «Семейные ценности». В эту категорию попадают не только родители детишек с ОВЗ, но и наши «золотые семьи», например. Семьи, которые сохраняют семейные традиции: может быть в профессии, например или еще в каких-то вещах. Вообще здесь нужно сказать, что категории, которые заявлены, номинации, совершенно не критичны. Если люди знают о каком-то человеке, который действительно интересен, то вполне можно его заявить, даже если им кажется, что на первый взгляд номинация не совсем соответствует.

Совершенно будучи уверенной, что таких людей как Наталья Маскаева, поскольку уж мы о ней заговорили, как пример, нужно поощрять всецело. Я тем не менее не могу не спросить, наверное, как сказало бы большинство: что же такое, что же вы нас кормите хорошими такими историями, когда вокруг столько проблем, болевых точек, о которых нужно говорить, в том числе и Общественной палате, и фондам различным. Вот что бы вы сказали на это?

– Вы знаете, мы бы сказали, что Общественная палата как раз никогда от проблем не пряталась, и о проблемах мы говорим в том числе. Но в определенный момент мы просто себя поймали на мысли, что когда мы говорим исключительно о проблемах, мы как раз теряем позитивную информационную составляющую. У нас буквально в субботу была встреча с представителем Гильдии межэтнической журналистики Маргаритой Лянге. Она сказала очень интересную вещь. Средства массовой информации в том числе влияют на эмоциональное здоровье граждан.

Это безусловно.

– Конечно, а эмоциональное здоровье складывается в том числе и из хороших новостей. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы в потоке проблематики терялся этот позитивный информационный фон. Чтобы мы не забывали о том, что есть достижения, есть люди, и нужно об этом говорить.

Мне тоже кажется, что добрый, хороший пример вдохновляет, вдохновляет инициативы какие-то. Но когда мы будем говорить о таких людях, будем ли мы говорить о том, что они проявляют инициативу, добиваются своей цели во имя чего-то или вопреки противодействию каких-то факторов. В том числе наверное каких-то барьеров, бюрократических, чиновничьих и так далее.

– Бывает по-разному конечно и в этом отношении интересно, что представлен широкий перечень номинаций, потому что если мы говорим, например, о категории «Гражданская позиция», то это очень интересный пример, когда люди по собственной инициативе реализуют социально значимые проекты не всегда в рамках общественной организации. Вот еще одна заявка, которая уже поступила – это заявка в отношении Татьяны Дурневой. Активной горожанки, которая в определенный момент вообще не относясь ни к какой общественной организации решила строить в горпарке комнату матери и ребенка. То есть, пример который тоже заслуживает и информационной поддержки, и поощрения. Потому что ведь комната-то работает. И на самом деле Татьяна практически своими руками и руками помощников...

И по своей инициативе, да.

– И по своей инициативе построила очень значимый для города объект. Вот о таких вещах мы бы тоже хотели рассказывать. Потому что понятно, что некоммерческие организации имеют определенный ресурс в виде грантовой поддержки, в виде субсидий от государства регионального, федерального уровня. А гражданская инициатива иногда просто не находит выплеска и теряется на уровне хорошей идеи. А когда идея реализуется в социально значимый проект, это очень здорово, и это очень хороший мотивирующий пример.

А кто может подавать имена людей на конкурс? То есть, например у меня сейчас, я сразу вспомнила об одном социально-значимом проекте, который организовала моя знакомая. Он тоже работает. Я что должна сделать? Куда обратиться сейчас?

– На сайте Общественной палаты Амурской области есть форма заявки. Заявка очень простая, мы максимально простой ее пытались сделать. Ориентировались на опыт регионов, потому что конкурс «Поступки и люди», он на самом деле запущен... То есть, идея конкурса не совсем наша, мы здесь немножко лукавим. Мы позаимствовали идею уже успешно проведенного конкурса в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа.

Понятно, я как раз хотела спросить есть ли еще где-то подобные вещи.

– Подобные вещи были, и конкурс пользовался большим успехом.

Почему пользовался? Он закончился?

– Он проводится и в этом году. Пользовался – в прошлом году. Потому что пять регионов, они в прошлом году его уже проводили. То есть, у нас есть такой хороший пример перед глазами, как это работает. Но мы еще больше упростили заявку, чтобы поддержать тех, кто захочет номинироваться. И ввели допуск о том, что не обязательно сам человек может себя предложить в качестве кандидата. Потому что мы понимаем, что герои – люди скромные.

Ну скорее всего так и не будет.

– Так и не будет, да. И допустили, что кандидата может номинировать Общественная организация, профессиональный коллектив, родственник, знакомый, кто угодно. Единственно принципиальная вещь, которая в заявке отражена, это согласие самого номинанта. Потому что есть закон о персональных данных, это во-первых, а во-вторых, все-таки, мы не можем человеку причинить добро без на то его согласия.

То есть просто нужно зайти на сайт Общественной палаты...

– Скачать заявку.

Скачать заявку. Заполнить ее и принести вот так?

– Можно так, а можно отправить электронной почтой. Мы принимаем заявки и на бумажных носителях, и в электронном виде.

А как вы думаете, Кать, самим этим людям зачем нужна публичность, так скажем? Ведь я уверена, что никто из героев вашего проекта не инициировал свои общественные какие-то проекты только ради того, чтобы стать знаменитым и известным и награжденным в том числе.

– Иногда нужна поддержка, если мы говорим, например, о гражданской позиции, как в примере с проектом Татьяны. Насколько я знаю, проекту сейчас нужна поддержка с точки зрения его дальнейшего развития. У Татьяны есть идеи проект продолжать и на других объектах. Мне кажется, для людей, которые реализуют гражданскую инициативу в отношении каких-то социальных проектов, это очень хорошая возможность рассказать о себе и найти единомышленников.

Это не просто, когда тебе дают грамоту и какой-то там денежный приз, а это прежде всего, наверное, известность и...

– ...и возможность найти себе поддержку.

И возможность найти поддержку, чтобы продолжать дальше проект.

– Да, конечно, это если мы говорим про эту категорию. Есть категории, которые связаны с поощрением, с информированием о тех поступках, которые уже были совершены, например номинация «Во имя жизни». Здесь мы будем рассказывать о тех людях, которые спасают жизнь людей не только на профессиональной основе, но и как это бывает иногда... Например, летом увидели, что человек тонет, спасли, а ситуация осталась незамеченной практически. Может где-то в сводках она и мелькнула, но совершенно никто не придал значения тому, что человек на самом деле героический поступок совершил. И вот об этой номинации мы бы тоже хотели очень активно рассказывать. Есть номинация «Забота о людях», которая, кстати пользовалась очень большим успехом в регионах в прошлом году. Сюда мы относим информацию и о волонтерах, и о людях, которые помогают нуждающимся, и, конечно, о профессионалах своего дела: о врачах, о медицинских работниках. Потому что мы понимаем, что ситуация сейчас со здравоохранением активно обсуждается, но есть "золотые" специалисты, есть люди, которые спасают жизнь людям, и хотелось бы как-то мотивацию к их работе поддержать. Поддержать мотивацию к работе молодых специалистов, которые заходят в это поле.

Как вы считаете, героев вашего проекта будет больше в Благовещенске или по всей территории Амурской области? И как с территории Амурской области тоже вы будете собирать информацию?

– Мы очень надеемся, что их будет больше с территории области. Потому что благовещенских героев мы относительно в лицо знаем. И все-таки у средств массовой информации доступ к информации о них немного активнее распространяется, немного проще. Поэтому мы планируем очень активно выходить на муниципальные образования. Письма уйдут соответствующие на общественные советы.

То есть, вы будете прям адресно обращаться к главам муниципальных образований?

– И в первую очередь к некоммерческим организациям. Потому что НКО очень хорошо видят людей. Они видят своих героев, они их знают, им помогают активно. И поэтому мы надеемся, что как раз НКО станут нашими первыми помощниками в вопросе выдвижения кандидатов.

И вы считаете, что такой проект будет способствовать в том числе созданию гражданского общества?

– Однозначно. Как иначе, потому что все эти люди – в той или иной мере активисты гражданского общества.

Любой конкурс имеет сроки определенные. Я понимаю уже что это не одного года конкурс, он будет и дальше продолжаться, но в этом году, на сегодняшний день какие сроки и когда люди должны успеть подать заявку?

– До 15 августа мы принимаем заявки, дальше начнется этап народного голосования. Мы планируем, что выбирать победителей будут жители области. Мы не пытаемся это загнать в рамки экспертного жюри. Поэтому на сайте нашего партнера медийного «Амурской правды» будет интернет-голосование открытое. С 15 августа до конца октября мы будем определять своих героев.

Хорошо, вы определите лучшего, а остальные как?

– Постараемся чтобы и они не остались незамеченными, и поэтому мы очень активно планируем рассказывать о номинантах еще на этапе подачи заявок. Уже сейчас мы с партнерами из медиасферы проговорили вопрос о том, чтобы приглашать их в эфиры, говорить о них, снимать сюжеты про их добрые дела. Как раз для того, чтобы поддержать мотивацию.

В любом случае, если даже человек не получит вот эту награду материальную...

– ...то о нем узнают.

То о нем все равно узнают, и может именно это проект поддержат, совсем необязательно того, кто победит.

– Да, конечно.

Спасибо большое. Дорогие друзья, оглянитесь вокруг, посмотрите. Может быть, рядом с вами есть люди, которые делают жизнь окружающих лучше, и этих людей нужно поощрить, об этих людях нужно рассказать. В таком случае уже есть куда обратиться: на сайт Общественной палаты Амурской области. Мы сегодня говорили о конкурсе «Область живет» с заместителем председателя Общественной палаты Амурской области Екатериной Снежко. Это были «Простые вопросы». Всего доброго, до свидания.

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Дмитрий Перов 53

Борцуны

23 ноября 2015, 13:43