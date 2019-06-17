Ольга Юркова

Тема: 10-я Российско-китайская ярмарка культуры и искусства

– Здравствуйте. 10 лет Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян связывает один фестиваль. Ярмарка культуры и искусства уже стала событием не только амурским, но и событием для всей страны. Почему, казалось бы, такой небольшой провинциальный фестиваль стал общероссийским масштабным событием? Мы сегодня поговорим с министром культуры и национальной политики Амурской области Ольгой Александровной Юрковой. Здравствуйте, Ольга Александровна.

– Здравствуйте.

– 10 лет назад прошла небольшая ярмарка ремесленников Благовещенска и провинции Хэйлунцзян. И сегодня мы наблюдаем грандиозное событие, на которое приезжают лучшие коллективы из обеих стран. Как удалось этого добиться? Что произошло за эти 10 лет?

– Если вспоминать события первого года, к нам обратилось управление культуры города Хэйхэ, в частности, начальник управления, и сказал «Я хочу провести ярмарку культуры». Мы не совсем понимали, что это такое и что он от нас хочет. Но он попросил определенное количество мастеров декоративно-прикладного творчества, художников, чтобы они приехали в Хэйхэ. Первый фестиваль состоялся только в городе Хэйхэ. Когда мы увидели, насколько это важно и интересно китайскому народу, насколько интересно то, что делают наши ремесленники, мы поняли, что это обязательно нужно провести в Амурской области. И уже со второго мероприятия эта выставка пришла к нам. Почему она ярмаркой называется? Честно говоря, много раз пытались переименовать ее, потому что «ярмарка» на китайском языке – это уличная торговля. И оно в своем начале именно это и предполагало. Именно ярмарка тех мастеров, которые что-то делают на улице. И сейчас это переросло, но название осталось то же. Со второй ярмарки проходит на российской стороне. Постепенно мероприятие стало привлекать внимание не только провинции Хэйлунцзян и Амурской области, но и других регионов страны. В один прекрасный момент на него обратило внимание министерство культуры Китая и министерство культуры России.

– Надо было как-то убеждать министерство культуры Российской Федерации, чтобы финансирование шло достаточное, потому что серьезные коллективы приезжают.

– Конечно, мы все прекрасно понимаем. Недавно в Санкт-Петербурге прошел форум, на котором встречались наши лидеры. И это очень важно, и на культурной среде это так же отражается. Потому что дружба между нашими странами, между лидерами отражается и в сфере культуры. Наша ярмарка – тому пример. Не могу сказать, что всегда было легко доказать, что это нужно. Мы чаще всего далеко находимся. Но на этой 10-й российско-китайской ярмарке у нас запланировано проведение подкомиссии по российско-китайскому сотрудничеству в сфере культуры между двумя замами министров культуры – заместителя министры Российской Федерации и заместителя министра культуры и туризма Китайской народной республики.

– Это впервые такое правительственное мероприятие проходит в рамках ярмарки?

– Да, это впервые. Основная задача нашего фестиваля – это как можно глубже узнать основные национальные особенности. И могу сказать, что не каждый год у нас представляют Россию – российский коллектив, а Китай – китайский коллектив. У нас был, например, коллектив из Внутренней Монголии из Китая, который показывал свои национальные танцы. Из Шаолиня приезжали монахи. Это как бы, наверное, не культура, а больше спорт. Но могу сказать, что от декоративно-прикладного творчества, которое было на первой ярмарке, мы сейчас ушли. У нас 18 делегаций из Российской Федерации, 17 – из Китайской народной республики. По разным направлениям, не только сфера культуры.

– Да, мы видели. На церемонии закрытия было все: живопись, какие-то детские игры, свадебные церемонии. Чего только не было. А какие самые яркие и интересные коллективы приезжали к нам, в Амурскую область благодаря этого российско-китайскому фестивалю?

– Если вспоминать российские коллективы, то первым у нас был ансамбль «Гжель». Могу открыть секрет, мы держали буквально до сегодняшнего утра, о том, что «Гжель» приезжает к нам и в этом году. Они будут показывать на открытии фестиваля совместный номер с ансамблем «Лезгинка».

– Сначала было заявлено, что только «Лезгинка» к нам приезжает. Это будет такой национальный колорит кавказский. А про «Гжель»-то мы не знали!

– Про «Гжель» мы долго молчали. Коллектив отмечает свой юбилей, и был запланирован целый гастрольный тур по Дальнему Востоку, в который была включена российско-китайская ярмарка. Но, к сожалению, очень сложно летают самолеты. И поэтому гастрольный тур не получился. И нам удалось договориться с министерство культуры Российской Федерации, что «Гжель» приедет не по дальневосточному туру, а только к нам на российско-китайскую ярмарку.

– «Гжель» у нас была, по-моему, дважды?

– Да, «Гжель» ставит в этом году рекорд, в третий раз будет этот коллектив у нас на ярмарке. Они очень активно хотели к нам попасть. Кроме этого у нас был ансамбль Александрова. Это был год 70-летия окончания войны. Может быть, я сейчас в хронометраже немножко буду нарушать. У нас был годенковский коллектив (Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко, – прим. ред), у нас были «Казаки России», у нас был Хор имени Пятницкого, у нас была в прошлом году «Березка».

– Мне кажется, что если бы не российско-китайская ярмарка, то такие коллективы бы к нам не приехали. Крайне редко. «Березка» – я удивилась…

– Это был тоже гастрольный тур министерства культуры.

– Чтобы вот так, на открытой площадке бесплатно посмотреть все эти ансамбли – это, конечно, только благодаря фестивалю.

– Наталья, я согласна. И мы ставим основной целью, чтобы не только китайская сторона увидела эти коллективы, но и наши амурчане, которые, может быть, по какой-то причине не могут оказаться в центре России, посмотреть эти коллективы. И когда выходили на нас с китайской стороны о том, чтобы сделать российско-китайскую ярмарку раз в год, и проводить сначала на одной стороне, потом на другой, мы здесь тоже особого смысла не видим. Мы будем, конечно, рассматривать все варианты. Но привезя коллектив из Москвы до Благовещенска, не сделать здесь концерт, наверное, это преступление. Поэтому все концерты, которые будут проходить, мы будем делать максимально социальными, максимально на открытых площадках для того, чтобы как можно больше жителей Амурской области познакомились с собственным искусством в том числе.

– В этом году что можно будет посмотреть на открытых площадках?

– У нас уже сформирована программа 19 концертов на территории Амурской области. Разным районам повезет, наверное, по-разному. Кто-то захочет посмотреть кого-то больше. Но на территории Амурской области будут гастролировать не только федеральные коллективы, но и коллективы Дальневосточного федерального округа. Это Камчатка, корякский коллектив «Анкт», затем – ансамбль народных инструментов и балалаечников – якутский коллектив.

– Они приезжали к нам. Очень успешный проект.

– Они приезжают к нам вновь. Это «Забайкальские казаки» – тоже замечательный коллектив, который многие знают. Это ансамбль «Плясунья» – заслуженный коллектив Приморского края. И детский коллектив с Еврейской автономной области – это духовой оркестр. Он будет знакомиться с детьми Китая, и давать концерт здесь, в детских школах искусств. Эти коллективы будут у нас курсировать по Амурской области и дадут несколько концертов на территории провинции Хэйлунцзян.

– Давайте уточним. Ярмарка у нас будет проходить с 23…

– Если мы говорим о концертных программах, то с 23 по 28 июня. 23-го будет детский день. К нам приезжают с юга Китая воздушные змеи, которые в прошлом году…

– Прилетают к нам воздушные змеи…

– Мне кажется, очень красивое было шоу в прошлом году. И если в этом годунам с погодой повезет, а обещают 40 градусов.

– Меня даже спрашивали несколько человек «а будут в этом году воздушные змеи»? Пользуется популярностью это шоу.

– Я думаю, что многие не смогли попасть в прошлом году. Действительно, было очень много сожаления, что не смогли с детками увидеть. В этом году мы повторяем, и благодарны китайской стороне, что они направляют эту делегацию. Мы их ждем 23-го числа здесь, у нас. И 23-го же числа будет открытие официальное на китайской стороне. Наш регион будут представлять федеральные коллективы и коллективы ДФО, они выезжают туда чуть раньше и принимают участие в шествии и в церемонии открытия.

– С 24-го начнется уже все… Давайте обозначим, где подробную программу можно посмотреть?

– Конечно же, на сайте министерства культуры. Там можно посмотреть по городам, по районам. На баннерной продукции на наших учреждениях – это Дом народного творчества, Амурская областная филармония. И, в принципе, на всех сайтах государственных учреждений культуры будет размещена программа. Сегодня буквально мы уточняем, где пройдут концерт «Гжель». После эти уточнений она появится на всех сайтах.

– Очень много мероприятий будет проходить под открытым небом. Они будут абсолютно доступны, бесплатны. И просто можно будет приходить и смотреть.

– И еще хотелось бы сказать об одном проекте с китайской стороной. Это музейный проект. Кстати, в этом году будет очень много выставок. Одна из них будет посвящена 70-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем и 10-летию российско-китайской ярмарки. Еще один музей, который приехал к нам из Пекина, называется «Испытать науку». Для детей в музей вход будет абсолютно бесплатный. Этот музей будет находиться в Российской Федерации год и два месяца, в краеведческом музее. Поэтому, пожалуйста, ждем вас с детьми. Очень интересно и очень познавательно.

– Потрясающе. Спасибо, Ольга Александровна. Мы сегодня говорили о предстоящей российско-китайской ярмарке культуры и искусства. Это замечательный фестиваль, которому в этом году исполняется 10 лет. В этом году беспрецедентное количество гостей и мероприятий. Подробнее обо всем на сайте министерства культуры. Это были «Простые вопросы». До свидания.