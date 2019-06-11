Тема: проблемы пайщиков кредитных потребительских кооперативов

– Здравствуйте. Время от времени мы видим, как появляются различные финансовые кооперативы. Людям обещают хорошие проценты, вовремя выплачивать деньги. Время проходит, и начинаются проблемы. Сегодня у нас в студии юрисконсульт Игорь Волобуев. У него большой опыт по защите прав пайщиков различных кооперативов. К нему за последнее время обратилось более 20 пайщиков КПК «СССР». Какие проблемы у кооператива сейчас возникли? Об этом сегодня поговорим. Игорь Анатольевич, здравствуйте.

– Здравствуйте, Оксана.

– С какими проблемами к вам обратились пайщики КПК «СССР»?

– Примерно в начале апреля ко мне в правовой центр обратилось инициативная группа пайщиков КПК «СССР» с проблемой, которая заключалась в том, что при окончании срока их сбережений они попытались обратиться в кооператив, но не могли найти по прежнему адресу, куда они относили денежные средства, никого из представителей кооператива. Офисы были закрыты, и контактные телефоны, которые были указаны у них в договорах, просто-напросто не отвечали. Конечно же, у них создалось подозрение, что картина довольно-таки печальная.

– Им и деньги не выплатили, и найти никого не могли?

– Совершенно верно. Поэтому они и обратились ко мне с просьбой разъяснить, как им действовать в этой ситуации. Подсказать алгоритм или схему, в соответствии с которой можно вернуть назад свои денежные средства.

– Я знаю, что КПК «СССР» при одной аббревиатуре имеет два юрлица.

– Дело в том, что под данной аббревиатурой скрываются два совершенно разных юридических лица. Одно из них называется… я условно сокращу: «Советский», а второй – «Сибирский». Зарегистрированы они по одному и тому же адресу: Горького, 118. Единственное, что «Сибирский» – в офисе №3, а «Советский» – Горького, 118.

– И что сейчас происходит в кооперативах? Насколько я знаю, недавно было общее собрание пайщиков этих кооперативов. Или одного кооператива?

– Нет, общее собрание касалось обоих кооперативов. 26 мая в гостинице «Азия» в концеренц-зале. В соответствии с данными, опубликованными на сайте, их 2725.

– Это только в Амурской области?

– Нет, это общее количество пайщиков. И КПК имел довольно-таки разветвленную структуру. Действовал на территории шести субъектов Российской Федерации. Это Приморье, Еврейская автономная область, Красноярск, Тува, Якутия и Амурская область.

– Но учредители – благовещенцы?

– Да.

– Все начиналось с Благовещенска.

– Все договоры с пайщиками из различных субъектов заключались, и прописывался юридический адрес в Благовещенске. Соответственно, территориальная подсудность относится к нашему Благовещенскому городскому суду.

– И что было на этом собрании?

– Я возлагал на него большие надежды, потому что мне важно было узнать экономическое состояние КПК. Но, к сожалению, присутствующие столкнулись с тем, что им пытались продемонстрировать какие-то графики, диаграммы непонятного содержания. Возможно, они близки к каким-то статистическим данным кооператива. Но людей интересовал один вопрос: когда они смогут получить свои денежные средства назад. К сожалению, этого не прозвучало. Какого-то плана по выходу из кризисной ситуации тоже не прозвучало. Я хотел услышать из уст правления, от представителей первых лиц конкретные четкие действия, мероприятия по выходу из кризиса. Потому что ситуация сложилась на сегодняшний день довольно печальная. Во-первых, у КПК «Советский» Центробанк Российской Федерации вынес предписание о приостановлении деятельности еще 26 сентября 2018 года. А в отношении «Сибирского» – 26 февраля 2019 года.

– То есть, кооперативы не имеют права принимать деньги от новых пайщиков?

– Совершенно верно. По законодательству это «красная черта», за которую заходить нельзя. То есть, денежные средства принимать нельзя. Новых пайщиков принимать нельзя. Что я увидел на основании тех договоров, которые мне принесли, обратившиеся к нам в правовой центр пайщики? Некоторые договоры были заключены после этой «красной черты». После получения предписания. О чем это говорит? Дело в том, что статья 19.5 часть 9 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за неисполнение предписания Центробанка. И там на юридических лиц довольно серьезная санкция предусмотрена в виде административного штрафа до 700 тысяч рублей. Это уже основание чтобы задуматься о серьезности намерений правления по выходу из этой ситуации. Как можно было нарушить предписание Центробанка с желанием работать дальше? Конечно же, Центробанк этого не потерпит.

– О платежеспособности различных кооперативов мы слышим постоянно. Это и «Умно жить», и КПК «Восточный фонд сбережений». Вы работали с пайщиками этих кооперативов. В чем вы видите причина таких ситуаций? Почему кооперативы начинают за здравие, а заканчивают за упокой?

– На мой взгляд ошибки носят несистемный характер. Связаны, возможно, со слабой эффективностью деятельности самого правления. Потому что есть такое понятие, как «дебиторская задолженность». Нужно выстроить грамотную инвестиционную политику кооператива по дальнейшему инвестированию. Ведь цель кооператива – взять деньги в одном источнике и вложить их в другой источник.

– Будут проценты больше – тем самым, покрывая расходы и зарабатывая.

– Совершенно верно. Нужно понимать, что никакой производственной деятельностью кооператив не занимается. Поэтому здесь главная проблема – стратегический выбор точек инвестирования.

– Чтобы это гарантированно работало.

– Совершенно верно. В последнее время мы сталкиваемся с такими массовыми явлениями, как банкротства физических лиц, банкротства юридических лиц. Вложив деньги, назад получаем только исполнительный лист. Но не финансы. Соответственно, это ложится на плечи всех пайщиков кооператива. Это одна из причин. Вторая причина – это, возможно, несогласованность команды правления кооператива. Надо понимать, что когда идет поток больших денежных средств, обороты, которых превышают сотни миллионов рублей, возможно, начинаются какие-то трения внутри.

– Начинают делить деньги.

– Это может быть и хорошее, нормальное явление. Но, тем не менее, начинаются какие-то споры по поводу их объемов и так далее.

– И все это в итоге губит все кооперативы.

– Совершенно верно. Губит дело на корню. Но это не основные причины. Причин здесь целый комплекс. Но с чем я сталкивался – это одни из основных причин.

– На ваш взгляд, что сейчас нужно делать пайщикам? И вообще, что в принципе нужно делать пайщикам любого финансового кооператива, если они начинают подозревать, что дело нечисто, и их выплаты задерживаются?

– Оксана, схема проста и она типична для всех КПК. Первый момент – выйти из кооператива. Почему я это говорю? Потому что важно понимать, что пайщики несут субсидиарную ответственность в соответствии с Уставом и федеральным законом «О банкротстве» по всем долгам кооператива.

– То есть, они участвуют в выплате этих долгов?

– Да. Все задолженности перед кооперативом могут быть возложены на их плечи. Второе – написать заявление с требованием о выплате своих сбережений. Параллельно обратиться в органы полиции, если денежные средства не возвращены, с просьбой провести проверку. А также в Центробанк Российской Федерации – тоже провести проверку. После того, как денежные средства в установленный срок договором (потому что договор предусматривает и возможность досрочного расторжения договора, и возможность вернуть свои денежные средства по окончании договора – это немножко два разных алгоритма действий) не возвращаются – обратиться с исковым заявлением в суд. Нужно понимать, что данные правоотношения не подпадают под действие закона «О защите прав потребителей». Поэтому здесь еще будет оплачиваться государственная пошлина. Есть категория граждан, которая освобождается от госпошлины. Потому что статья 333.35 Налогового кодекса предусматривает ряд таких категорий. Если вас, допустим, в рамках уголовного дела признали потерпевшим, то вы госпошлину не оплачиваете. Также это касается ветеранов боевых действий.

– Различных социальных…

– Да, различных групп. Но нужно понимать, что подлежит оплате государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в суд.

– Как еще пайщики могут гарантировать, что им вернут деньги?

– Одним из гарантов является СРО.

– Саморегулируемая организация.

– Да. Но опять же нужно понимать, что компенсационный фонд, который предусматривает выплаты (и опять же – не все и не в полном объеме, а только не более 5% самого компенсационного фонда) – тоже не резиновый, что при массовых обращениях пострадавших пайщиков в СРО он тоже может обанкротиться.

– Игорь Анатольевич, насколько я вас поняла, пайщики при первых же опасениях в том, что платежеспособность кооператива под вопросом, лучше поторопиться и начать все эти процедуры, о которых вы говорите?

– Мне кажется, да. В таких ситуациях, мне кажется, лучше действовать довольно-таки оперативно. Может быть, с опережением сработать. Не ждать сроков наступления этих выплат, предусмотренных договоров. А может быть пойти в некоторых случаях по пути расторжения договора.

– Спасибо за достаточно подробный анализ.

– Вам спасибо, что пригласили.

– Я думаю, что это очень полезная информация. Мы говорили сегодня о финансовых кооперативах, о пайщиках и о проблемах, которые могут у них возникнуть. Это были «Простые вопросы». Желаю всего хорошего. До свидания.

– До свидания.