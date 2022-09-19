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19сентября
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Светлана Лобода прокомментировала слухи о покушении на неё в Латвии

Певица вышла на связь с поклонниками

Светлана Лобода прокомментировала слухи о покушении на неё в Латвии
Фото: obovsyom.com

На днях появились слухи о том, что Светлана Лобода находится в реанимации после покушения на неё в Латвии. Певица отреагировала на эти новости и вышла на связь с поклонниками. Артистка успокоила фанатов и сообщила, что это фейк, сообщает «СтарХит».

39-летняя украинская артистка несколько месяцев назад переехала из России в Латвию. Сейчас Лобода гастролирует в Европе и активно высказывает свою политическую позицию. При этом звезда не скрывает, что в России она потеряла всё.

У певицы много поклонников, которые поддерживают её в трудное время, однако хейта Светлане тоже хватает. Недавно анонимный источник сообщил, что в Латвии на певицу совершено покушение, и она находится в реанимации с множественными травмами.

Спустя некоторое время Лобода решила успокоить фанатов. В своём блоге она назвала эту новость фейком и сообщила, что давала концерт в Казахстане. По её словам, «в Латвии такие происшествия невозможны».

После негативных высказываний в адрес российской власти Лобода была вынуждена покинуть страну. Сейчас артистка вместе с двумя дочками проживает в Латвии. Певице запрещён въезд в Россию, несмотря на имеющуюся недвижимость и подписанные контракты на гастроли.

В недавнем интервью Светлана признавалась, что чувствует себя «как маленький ребёнок, который потерялся». Она рассказала, что её мама и сестра постоянно находятся в депрессии. По словам Лободы, её родные рвутся домой в Киев, а она «их всеми силами удерживает».

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#соцсети #шоу-бизнес

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