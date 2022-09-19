22-летняя дочь Ларисы Гузеевой пережила изнасилование и лечение антидепрессантами

Ольга Бухарова часто делится в блоге своими мыслями и переживаниями. Подписчики помнят её панические атаки, нервные срывы, а также резкие смены имиджа. Ольга не раз писала о своих депрессиях, борьбе с булимией и анорексией. В какой-то момент девушка весила всего 46 килограммов при росте 170 сантиметров. Сейчас она хочет избавиться от лишнего веса, поэтому много времени проводит в спортзале.

На днях дочь Гузеевой шокировала пользователей Сети очередным откровением. Ольга рассказала, что в 17 лет делала базовые упражнения и не страдала перееданием. Однако в 19 лет у неё начались проблемы в отношениях с абьюзером и самой собой. Девушка признаётся, что в то время весила 60 килограммов, но её молодой человек критиковал её фигуру и уговаривал похудеть.

Сложности с пониманием себя и своего тела Ольга не хочет списывать на непростой жизненный период, который тянется последние несколько лет. По её словам, она пережила «изнасилование, разрыв связки на колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами».

Однако Бухарова не считает это оправданием и не собирается жалеть себя, ведь «руки-ноги на месте». Она отмечает, что сейчас живёт с мамой, что значительно облегчает ей жизнь.