Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:09 0

Благовещенские малыши познавали шахматы и электричество

Дети от пяти до семи лет посетили первое занятие в «Кванториуме-28»

Благовещенские малыши познавали шахматы и электричество
Фото: министерство образования и науки Амурской области

В субботу, 17 сентября, воспитанники детских садов Благовещенска посетили первое занятие в технопарке «Кванториум-28», сообщает министерство образования и науки Амурской области.

Всего на занятии были две группы дошкольников, 32 человека. Для малышей специально адаптировали учебные программы, а изучение проходит в частично игровой форме.

— Благодаря тому, что на занятиях большое внимание уделяется практике, процесс обучения становится более эффективным. Ребята уже сейчас показывают большую заинтересованность, потенциал хороший. Мы будем использовать в работе конструкторы «Знаток». Маленькие кванторианцы научатся работать с электричеством, будут собирать простые схемы: например, фонарики, электродвигатели, – рассказал наставник Энерджиквантума Александр Стародубец.

Фото: министерство образования и науки Амурской области

Кроме электроники, дети осваивают игру в шахматы. По словам педагога этого направления Людмилы Новиковой, шахматы позволяют не только развивать ум, сообразительность, но и учат ребенка принимать решения в сложных ситуациях, что особенно актуально при подготовке к школе.

Самим малышам было очень интересно на занятии.

— Мне понравилось играть в шахматы. Я вообще умею играть, я раньше играл у бабушки, но очень давно, – рассказал пятилетний Степан Васильев.

— Я хочу научиться что-нибудь делать. Чайник, например. Буду на своем столике в комнате с мамой чай пить, – поделился секретом Георгий Боборыкин. А Иван Рымзин и Кирилл Артемьев рассказали, что они хотят научиться чинить разные приборы.

Просмотров всего: 23

#дети #образование

распечатать


В России и мире

22-летняя дочь Ларисы Гузеевой пережила изнасилование и лечение антидепрессантами
Происшествия

В Белогорске четырёхлетний мальчик упал со второго этажа
Культура

Благовещенским педагогам показали, как создавать музеи

Общество

Василий Орлов оценил новый сервис на Госуслугах