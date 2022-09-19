Благовещенские малыши познавали шахматы и электричество

В субботу, 17 сентября, воспитанники детских садов Благовещенска посетили первое занятие в технопарке «Кванториум-28», сообщает министерство образования и науки Амурской области.

Всего на занятии были две группы дошкольников, 32 человека. Для малышей специально адаптировали учебные программы, а изучение проходит в частично игровой форме.

— Благодаря тому, что на занятиях большое внимание уделяется практике, процесс обучения становится более эффективным. Ребята уже сейчас показывают большую заинтересованность, потенциал хороший. Мы будем использовать в работе конструкторы «Знаток». Маленькие кванторианцы научатся работать с электричеством, будут собирать простые схемы: например, фонарики, электродвигатели, – рассказал наставник Энерджиквантума Александр Стародубец.

Фото: министерство образования и науки Амурской области

Кроме электроники, дети осваивают игру в шахматы. По словам педагога этого направления Людмилы Новиковой, шахматы позволяют не только развивать ум, сообразительность, но и учат ребенка принимать решения в сложных ситуациях, что особенно актуально при подготовке к школе.



Самим малышам было очень интересно на занятии.

— Мне понравилось играть в шахматы. Я вообще умею играть, я раньше играл у бабушки, но очень давно, – рассказал пятилетний Степан Васильев.

— Я хочу научиться что-нибудь делать. Чайник, например. Буду на своем столике в комнате с мамой чай пить, – поделился секретом Георгий Боборыкин. А Иван Рымзин и Кирилл Артемьев рассказали, что они хотят научиться чинить разные приборы.