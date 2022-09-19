В амурских школах начались всероссийские проверочные работы

Фото: Светлана Митина

ВПР пройдут в период с 19 сентября по 24 октября в тех школах, где не прошли в марте из-за эпидемиологической обстановки. Писать работы школьники будут по программе, изученной в прошлом учебном году. Все проверочные, кроме русского языка и математики, можно будет сдать в компьютерном формате. Это решение остается за руководством школы, сообщает пресс-служба минобрнауки Амурской области.

Все пятиклассники осенью будут писать ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру.

Шестиклассники напишут работы по русскому языку, математике, истории и биологии.

У учеников седьмых классов обязательно проверят знание русского языка и математики. Также в каждой параллели проведут две проверочные работы по предметам на основе случайного выбора. Выбирать будут из истории, географии, биологии и обществознания.

Для учащихся восьмых классов обязательными станут ВПР по русскому языку, математике, иностранному языку. По истории, биологии, географии, обществознанию, физике ВПР пройдет на основе случайного выбора для каждого класса по двум предметам. То же самое ждет учеников девятых классов, чтобы проверить их знания по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии. ВПР по математике и русскому языку напишут все девятиклассники в обязательном порядке.

— Всероссийские проверочные работы – это, прежде всего, диагностика. То мы учились дистанционно, кто-то из детей болел, кто-то уезжал на соревнования и мог пропустить новый материал. По разным причинам у детей зачастую появляются дефициты в знаниях. ВПР проводятся для того, чтобы их выявить, после чего, опираясь на результаты проверок, учитель должен внести в свою учебную программу соответствующие корректировки с целью ликвидации обнаруженных пробелов. То есть это только мониторинг имеющейся ситуации, а ни в коем случае не карательная мера для учеников или учителей. Это диагностика, а не контрольная. Следует отметить, что в целенаправленной подготовке к написанию ВПР нет необходимости, а оценки за работы обучающимся выставлять не рекомендуется, – прокомментировала руководитель минобрнауки области Светлана Яковлева.