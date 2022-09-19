На железной дороге в Амурской области предотвратили ЧП

17 сентября в Белогорский линейный отдел транспортной полиции поступило сообщение о нештатной ситуации на 7 941 километре железнодорожного перегона «Екатеринославка – Поздеевка», относящегося к Забайкальской железной дороге.

О ЧП на участке по телефону сообщил электромеханик: соединяющая рельсы дроссельная перемычка электросистемы лежала на рельсах, чего не должно быть при нормальной эксплуатации путей. После того, как на эту деталь наехал грузовой поезд, в системе произошло замыкание, а железнодорожный светофор переключился на запрещающий сигнал.

— Благодаря грамотным и оперативным действиям работников железной дороги трагедии удалось избежать, – говорится в сообщении транспортной полиции.

В результате ЧП на 1 час 45 минут были задержаны четыре грузовых состава, а пассажирский поезд сообщением «Нерюнгри – Хабаровск» отстал от своего расписания на восемь минут. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и сумму ущерба, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.