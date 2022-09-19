Певица Слава спровоцировала слухи о расставании с Анатолием Данилицким

Недавно Слава рискнула лечь под нож хирурга ради подтяжки груди и липосакции. Вскоре после преображения певица намекнула на расставание с Анатолием Данилицким. Слухи об этом ходят давно, но певица предпочитала не вдаваться в подробности.

Пара вместе уже более 20 лет, но официально не регистрировала отношения. В гражданском браке у супругов родилась дочь Антонина. Союз Славы и Данилицкого выдержал много испытаний, однако в последнее время они стали жить в разных квартирах. Артистка не видит в этом ничего плохого и считает, что так отношения становятся только крепче.

Однако в шоу-бизнесе поговаривают, что бизнесмена давно не видят рядом со звездой. Сейчас Слава сияет от счастья после пластических операций и очень довольна своим преображением. При этом её супруг особых эмоций не проявил. В эфире одной из программ на НТВ певица заявила, что «он давно уже не считается». Когда журналисты поинтересовались, где находится Данилицкий, Слава ответила, что он надолго улетел по делам.

Что на самом деле происходит в её семейной жизни, артистка пока не рассказывает.