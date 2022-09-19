В Белогорске четырёхлетний мальчик упал со второго этажа

В Белогорске около шести часов утра в воскресенье четырёхлетний мальчик упал со второго этажа, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

Известно, что мама ребёнка пошла рано утром на улицу, чтобы выбросить мусор. Мальчик проснулся и пошёл искать маму. Он зашёл на лоджию, облокотился на скользкую после дождя выступающую часть подоконника, соскользнул и выпал на улицу. Ребёнка осмотрели врачи, после его передали родителям.

По данному факту проводится доследственная проверка.