Благовещенским педагогам показали, как создавать музеи

Информационно-методическую экскурсию «Лучшие музейные практики в сфере образования Благовещенска» провели для директоров школ и заместителей по воспитательной работе. В ней приняли участие более 40 человек.

Сначала педагоги познакомились с учебно-культурным комплексом Дальневосточного аграрного университета, а затем – с музейно-выставочным пространством Амурского медицинского колледжа.

— Создание музея – это слаженная работа всего педагогического коллектива, молодежи, выпускников и социальных партнеров. А грантовые программы помогут достигнуть поставленной цели, – сказала заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Всем заинтересованным в создании собственных музеев может помочь Народный музей. Его сотрудники расскажут об организации музейного дела и дореволюционной эпохе города. А библиотечная система готова поделиться опытом привлечения финансов из различных грантов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска