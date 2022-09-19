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19сентября
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сегодня, 13:50 0

Благовещенским педагогам показали, как создавать музеи

Для руководства школ организовали экскурсию

Благовещенским педагогам показали, как создавать музеи
Фото: телеграм-канал администрации Благовещенска

Информационно-методическую экскурсию «Лучшие музейные практики в сфере образования Благовещенска» провели для директоров школ и заместителей по воспитательной работе. В ней приняли участие более 40 человек.

Сначала педагоги познакомились с учебно-культурным комплексом Дальневосточного аграрного университета, а затем – с музейно-выставочным пространством Амурского медицинского колледжа.

— Создание музея – это слаженная работа всего педагогического коллектива, молодежи, выпускников и социальных партнеров. А грантовые программы помогут достигнуть поставленной цели, – сказала заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Всем заинтересованным в создании собственных музеев может помочь Народный музей. Его сотрудники расскажут об организации музейного дела и дореволюционной эпохе города. А библиотечная система готова поделиться опытом привлечения финансов из различных грантов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

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#история #культура #образование

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