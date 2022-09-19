Благовещенца осудили за нападение с ножом

Благовещенский городской суд оценил остросюжетный триллер, который решил воплотить в реальность житель Белогорья. Задуманное им убийство не было доведено до конца по независящим от него причинам.

Как известно из материалов дела, в июне этого года в дом к гражданину, который известен среди местных жителей под прозвищем «Зверь», зашли трое граждан. Один из них был ранее знаком с хозяином, а двое других видели его в первый раз. Как заведено в подобных случаях, вся компания, не теряя времени, отправилась в пристройку дома и принялась употреблять спиртные напитки.

В ходе застолья между хозяином и одним из гостей произошла ссора, в связи с чем «Зверь» решил убить человека. Когда конфликтующие остались один на один, хозяин взял со стола нож и, подойдя сзади, нанёс своему гостю пять ударов.

— Он встал с кресла и в этот момент почувствовал удар чем-то острым в спину, – огласили в судебном заседании материалы дела.

После того, как нападавшего отвлекли голоса снаружи, потерпевший пришёл в себя и начал спасаться бегством, а «Зверь» принялся его преследовать. В ходе преследования убегающий споткнулся и упал, преследователь ударил лежащего ногой по голове и нанес ещё два удара ножом.

Поножовщину остановил свет фар проезжающего авто, нападавший умерил пыл и прекратил преследование. Потерпевшему удалось выжить. Впоследствии он долго поправлял здоровье в больнице.

Интересно, что при рассмотрении дела суд увидел целый ряд смягчающих обстоятельств, в числе которых: фактическое признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, противоправное и аморальное поведение потерпевшего, выразившееся в оскорблениях, молодой возраст преступника.

Тем не менее, в связи с тяжестью статьи нападавшему назначено восемь лет колонии строгого режима с последующим уголовно-исполнительным надзором ещё на один год, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.