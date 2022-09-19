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19сентября
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Участник «Дома-2» Глеб Жемчугов попал в наркологическую клинику

Жемчугов проходит лечение от алкогольной зависимости

Участник «Дома-2» Глеб Жемчугов попал в наркологическую клинику
Фото: uchastniki.com

Участники проекта «Дом-2» Анастасия Роинашвили и Глеб Жемчугов весной этого года официально оформили свои отношения. Ради супруги Глеб отказался от пагубных пристрастий, но его самообладания надолго не хватило. Анастасия рассказала подписчикам, что муж снова попал в наркологическую клинику, сообщает «СтарХит».

Анастасия Жемчугова поделилась с подписчиками печальной новостью. Она рассказала, что Глеб сорвался и снова запил, поэтому сейчас находится в наркологической клинике.

Настя уточнила, что муж пробудет в лечебном учреждении пару недель. В это время ему запрещено пользоваться смартфоном. Семье разрешается посещать пациента реабилитационного центра лишь в определённые дни.

Из-за алкоголя и непростого характера распался первый брак Жемчугова с Ольгой Ветер. Также из-за пагубной привычки он лишился должности и стабильной работы на шоу «На самом деле», куда его взяли редактором. Однажды Глеб уже попадал в реабилитационный центр, где провёл девять месяцев.

Пристрастие Жемчугова к алкоголю не смутило 19-летнюю Анастасию Роинашвили. В конце прошлого года она согласилась выйти за него замуж, а в марте пара сыграла свадьбу.

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#соцсети #шоу-бизнес

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