Участник «Дома-2» Глеб Жемчугов попал в наркологическую клинику

Анастасия Жемчугова поделилась с подписчиками печальной новостью. Она рассказала, что Глеб сорвался и снова запил, поэтому сейчас находится в наркологической клинике.

Настя уточнила, что муж пробудет в лечебном учреждении пару недель. В это время ему запрещено пользоваться смартфоном. Семье разрешается посещать пациента реабилитационного центра лишь в определённые дни.

Из-за алкоголя и непростого характера распался первый брак Жемчугова с Ольгой Ветер. Также из-за пагубной привычки он лишился должности и стабильной работы на шоу «На самом деле», куда его взяли редактором. Однажды Глеб уже попадал в реабилитационный центр, где провёл девять месяцев.

Пристрастие Жемчугова к алкоголю не смутило 19-летнюю Анастасию Роинашвили. В конце прошлого года она согласилась выйти за него замуж, а в марте пара сыграла свадьбу.