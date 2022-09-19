В Курске студент погиб из-за урагана

Как уточнили в СК, погибший был 2004 года рождения. Во время непогоды парень не разгуливал по улице, а находился в комнате общежития. Но по иронии судьбы сильный ветер отломал ветку дерева, стоящего перед окном. Она разбила стекло, и осколок вонзился в живот молодому человеку. От полученной травмы юноша скончался на месте.

В этот же день в Курске из-за урагана погиб мужчина 50-60 лет, его тело нашли под упавшим деревом.