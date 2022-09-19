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19сентября
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сегодня, 12:45 0

В Курске студент погиб из-за урагана

Общее число жертв стихии достигло двух

В Курске студент погиб из-за урагана
Фото: СУ СКР по Курской области

Накануне в Курске во время бушующего циклона погиб студент автотехнического колледжа, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на главное управление МВД по Курской области.

Как уточнили в СК, погибший был 2004 года рождения. Во время непогоды парень не разгуливал по улице, а находился в комнате общежития. Но по иронии судьбы сильный ветер отломал ветку дерева, стоящего перед окном. Она разбила стекло, и осколок вонзился в живот молодому человеку. От полученной травмы юноша скончался на месте.

В этот же день в Курске из-за урагана погиб мужчина 50-60 лет, его тело нашли под упавшим деревом.

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#погода #происшествия

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