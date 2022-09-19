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19сентября
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сегодня, 11:21 0

Певица Нюша призналась, что пережила измену мужа

Брак Нюши и Игоря Сивова оказался на грани краха

Певица Нюша призналась, что пережила измену мужа
Фото: peopletalk.ru

В жизни Нюши есть слава, богатство, любящий муж и двое детей. Однако недавно артистка призналась, что в прошлом году её брак оказался на грани краха. Певица пережила измену Игоря Сивова, но сумела простить супруга, сообщает «Комсомольская правда».

В 2021 году Нюша родила сына Саффрона, а в этом году артистка и её муж Игорь Сивов купили квартиру в Дубае.

В YouTube-шоу Светланы Бондарчук певица рассказала, что в прошлом году у них с супругом было много трансформаций. Несмотря на рождение малыша, Нюша и Сивов переживали очень непростой период в отношениях. Певица призналась, что в их отношениях произошла измена.

Она не стала раскрывать подробности, но считает, что об этом важно говорить, поскольку это происходит в жизни миллионов людей. После произошедшего Нюша и её муж обсудили свои отношения и решили оставить всё как есть. По словам певицы, после таких ситуаций «даже можно выйти на новый уровень». Артистка уверена, что в семье важно прощать и отпускать обиду, ведь в любой ситуации виноваты оба.

Нюша и Игорь Сивов поженились пять лет назад. Ради певицы бизнесмен оставил жену и детей. В 2021 году супруги переехали в Дубай. Нюша объяснила, что её муж работает в основном за границей и часто уезжает в командировки, поэтому они решили обосноваться за рубежом, чтобы надолго не расставаться.

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#интернет #шоу-бизнес

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