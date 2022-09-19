Трёх благовещенцев обвинили в организации нелегальной миграции

Троих жителей Благовещенска 1973, 1985 и 1986 годов рождения обвиняют в организации незаконного въезда в Россию иностранных граждан и их пребывания здесь, сообщает управление МВД по Амурской области.

Амурчане, будучи руководителями туристических компаний, в мае 2015 года договорились оказывать иностранцам платные услуги по оформлению приглашений на въезд в страну и уведомлений о прибытии по месту их временного пребывания. Однако злоумышленники вносили ложные сведения о цели поездки, должностях, местах работы и местах фактического пребывания иностранных граждан. Такая услуга стоила 2 500 рублей, однако клиенты не подозревали, что получали фиктивные документы, которые предоставляли им право на получение обыкновенных деловых виз с коммерческими целями поездок в Россию, а также виз с целью поездки «техобслуживание». После этого иностранцы могли въезжать в страну и быть здесь путём фиктивной постановки на миграционный учёт.

Фото: управление МВД по Амурской области

Благовещенцы заключали фиктивные договоры с представителями юридических лиц одного из зарубежных государств и организациями Приамурья, в управлении которых в Благовещенске были жилые помещения, якобы подтверждавшие расселение иностранцев. Кроме того, они распространяли информацию в заграничном коммерческом секторе и среди граждан других государств о предоставляемых их компаниями услугах. Также мужчины наладили канал получения от иностранцев лично или электронной почтой скан-копий их национальных паспортов и анкетных данных. Обвиняемые вели техническую подготовку всех документов от имени возглавляемых ими фирм, направляли их в подразделения по вопросам миграции и МФЦ Благовещенска и изготавливали фиктивные гарантийные письма об обязательствах своих компаний по приёму приглашаемых в Россию иностранных граждан.

Всего с мая 2015 по декабрь 2021 года они организовали незаконный въезд в страну 343 иностранцам, а также обеспечили незаконное пребывание здесь 377 гражданам ближнего зарубежья. Преступления амурчан пресекли сотрудники регионального пограничного управления ФСБ.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение передали в прокуратуру.