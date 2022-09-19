В Забайкалье застрелили полицейского

Сотрудники управления МВД России по Забайкальскому краю разыскивают подозреваемых в убийстве сотрудника управления контроля за оборотом наркотиков, который находился в командировке в Акшинском районе. Его тело с огнестрельным ранением было найдено в служебном автомобиле .

Для выяснения всех обстоятельств на месте происшествия работают сотрудники регионального УМВД совместно с коллегами из местной полиции. — УМВД России по Забайкальскому краю проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели сотрудника полиции и задержание лиц, причастных к противоправному деянию, – сообщает управление МВД по Забайкальскому краю.

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Илья Ринейский