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19сентября
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сегодня, 11:42 0

В Забайкалье застрелили полицейского

Региональное управление МВД разыскивает преступников

В Забайкалье застрелили полицейского
Фото: Амур.инфо

Сотрудники управления МВД России по Забайкальскому краю разыскивают подозреваемых в убийстве сотрудника управления контроля за оборотом наркотиков, который находился в командировке в Акшинском районе. Его тело с огнестрельным ранением было найдено в служебном автомобиле .

Для выяснения всех обстоятельств на месте происшествия работают сотрудники регионального УМВД совместно с коллегами из местной полиции.

— УМВД России по Забайкальскому краю проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели сотрудника полиции и задержание лиц, причастных к противоправному деянию, – сообщает управление МВД по Забайкальскому краю.

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#закон #криминал #Дальний Восток #происшествия

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