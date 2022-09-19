Сахалинца осудили за попытку устроить взрыв в вузе

Фото: Управление ФСБ по Сахалинской обалсти

33-летний житель Сахалина осуждён в связи с подготовкой к теракту. Во время обыска у него были найдены взрывчатка, компоненты для её изготовления, а в телефоне обнаружены фотографии и видео, свидетельствующие о тщательном планировании теракта.

Мужчина попал в поле зрения ФСБ в 2021 году и с тех пор находился под наблюдением. Он был задержан дома, не успев оказать сопротивление, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Сахалинской области.

1-й Восточный окружной военный суд признал гражданина виновным по четырём статьям УК, назначив ему семь лет и пять месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.