Алла Пугачёва попросила признать её иноагентом вслед за мужем

Максим Галкин* спокойно отнёсся к своему «титулу». В своём блоге он сообщил, что никогда не занимался политической деятельностью, а также подчеркнул, что деньги от Украины получал лишь на концертах, но не выступал там уже более 10 лет. Юморист заявил, что политической сатирой занимается 28 лет, и не собирается отказываться от своих слов.

Алла Борисовна в день рождения детей Гарри и Лизы решила поддержать мужа. Она заявила в соцсетях, что солидарна с супругом, и попросила Минюст РФ также зачислить её в ряды иноагентов. Пугачёва назвала Галкина «настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова».

Как пишет «Комсомольская правда», на скандальные высказывания Примадонны отреагировали многие знаменитости. Актриса Мария Шукшина считает, что Алла Борисовна решила «принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность».

Рэпер Тимати также прокомментировал пост Пугачёвой, напомнив, что её муж «поливал помоями свою страну» и смеялся над её политическими решениями.

Сергей Соседов в интервью «Пятому каналу» отметил, что Пугачёва «очень переоценивает себя и свое влияние». По его мнению, Алла Борисовна должна «отвечать за то, что она говорит и говорит её муж по закону». При этом музыкальный критик считает, что обращение Пугачёвой к Минюсту не более чем банальные «красивые жесты».

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.