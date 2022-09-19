Врачам из амурских сёл оплатят первоначальный взнос по ипотеке

Амурским медикам, работающим в сельской местности, компенсируют сумму первоначального взноса по льготной ипотеке и помогут выплатить проценты по кредиту за счёт средств областного бюджета. Это дополнительная мера поддержки для врачей и среднего медицинского персонала, сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава минэкономразвития области Оксана Кукшенева рассказала, что на первом этапе в программе будут участвовать пять муниципальных образований, где медицинские работники требуются особенно остро. Так, поддержку получат специалисты из Ромненского, Мазановского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского районов и Бурейского округа.

Разработку программы должны завершить до 1 октября текущего года.

— Программа должна быть максимально простой для людей. Задача – привлечь специалистов в медучреждения сельской местности. Через полгода её работы проведём анализ, и, если программа будет востребована и эффективна, рассмотрим варианты её дальнейшего развития: распространить действие программы на другие территории области, а также предусмотреть поддержку учителей и преподавателей техникумов, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.