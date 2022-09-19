Василий Орлов оценил новый сервис на Госуслугах
На портале можно оформить документы при рождении ребёнка
Новый сервис «Рождение ребёнка», доступный на портале «Госуслуги», даёт возможность дистанционно оформить полный комплект документов на ребёнка. Уведомление о готовности документов с возможностью выбора времени получения, данные СНИЛС и ИНН, а также сертификат на получение материнского капитала поступит в личный кабинет пользователя.
Сервис также поможет оформить пособие при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до полутора лет, а также региональные выплаты. Можно будет прикрепиться к поликлинике и записаться в детский сад.
— Толчком к активному развитию цифровизации предоставления госуслуг стала пандемия. Сейчас это направление в Амурской области системно совершенствуется. Постоянно добавляются новые услуги, которые жители области могут получить онлайн. С появлением сервиса «Рождение ребенка» родители получили возможность одним обращением, не выходя из дома, оформить все необходимые документы на новорожденного и сразу подать документы на получение пособий. Это значительно упростит семьям жизнь и избавит от посещения нескольких инстанций, – прокомментировал нововведение губернатор Амурской области Василий Орлов.
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