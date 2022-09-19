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19сентября
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сегодня, 12:02 0

Василий Орлов оценил новый сервис на Госуслугах

На портале можно оформить документы при рождении ребёнка

Василий Орлов оценил новый сервис на Госуслугах
Фото: Амур.инфо

Новый сервис «Рождение ребёнка», доступный на портале «Госуслуги», даёт возможность дистанционно оформить полный комплект документов на ребёнка. Уведомление о готовности документов с возможностью выбора времени получения, данные СНИЛС и ИНН, а также сертификат на получение материнского капитала поступит в личный кабинет пользователя.

Сервис также поможет оформить пособие при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до полутора лет, а также региональные выплаты. Можно будет прикрепиться к поликлинике и записаться в детский сад.

— Толчком к активному развитию цифровизации предоставления госуслуг стала пандемия. Сейчас это направление в Амурской области системно совершенствуется. Постоянно добавляются новые услуги, которые жители области могут получить онлайн. С появлением сервиса «Рождение ребенка» родители получили возможность одним обращением, не выходя из дома, оформить все необходимые документы на новорожденного и сразу подать документы на получение пособий. Это значительно упростит семьям жизнь и избавит от посещения нескольких инстанций, – прокомментировал нововведение губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #дети #закон #помощь #соцзащита

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