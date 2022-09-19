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В селе Верхнеблаговещенское загорелась баня

С огнем боролись благовещенские пожарные

В селе Верхнеблаговещенское загорелась баня
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

18 сентября в 13:56 на телефон дежурного поступило сообщение о возгорании на территории садоводческого товарищества «Светлана» в селе Верхнеблаговещенское, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

На вызов отправили восемь огнеборцев пожарно-спасательной части № 2 на двух единицах техники. Они справились с огнем через 13 минут после прибытия. В результате пожара в бане повреждены кровля и помещение парной. Погибших и пострадавших нет. Огнеборцы считают, что вероятная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

Главное управление МЧС России по Амурской области призывает амурчан соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возгорания звонить по телефонам: 101; 112.

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#МЧС #пожары #происшествия

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