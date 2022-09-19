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19сентября
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сегодня, 09:58 0

В Благовещенске ввели режим повышенной готовности

Причиной стали понижение температуры и сильный ветер

В Благовещенске ввели режим повышенной готовности
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске с 19 до 20 сентября будет действовать режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал мэр Благовещенска Олег Имамеев, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации синоптиков, 19-20 сентября местами по центральным и южным районам Амурской области ожидаются заморозки до -3°С. Ночью ожидается ветер до 5-10 метров в секунду, с усилением до 15-18 метров в секунду, днем до 8-13 метров в секунду, с порывами 16-21 метров в секунду. В связи со сложившейся обстановкой в управлении по делам ГО ЧС и ГСТК силы и средства готовы в полном объеме, сообщается в телеграм-канале мэрии.

Администрация Благовещенска рекомендует горожанам при усилении ветра по возможности не выходить из зданий, не оставлять детей без присмотра. Пешеходам не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий. Кроме того, при сильном ветре опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям необходимо отказаться от парковки у деревьев, быть предельно внимательными, снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию.

В случае нештатных ситуаций звонить по телефону единой диспетчерской службы города: 202-112.

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#городская власть #мэрия #погода

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