Встретиться с кумирами: в «Островах» прошла красная дорожка «Амурской осени»

Одно из самых ожидаемых событий «Амурской осени» для благовещенцев – красная дорожка. Возможность встретиться с артистами, режиссёрами и всеми причастными к масштабному празднику. Мы пообщались с гостями фестиваля и сняли для вас сюжет.

Проход звёздных гостей был назначен на 16:00, но зрители стали собираться гораздо раньше. Все стремились занять место ближе к дорожке.

Первым к сцене прошёл президент фестиваля Сергей Новожилов, он же провёл церемонию. Ведь кому, как ни Сергею Владимировичу знать каждого, без кого не обошёлся бы этот праздник.

Затем на дорожке появились режиссёры, это те самые люди, которые создают прекрасные произведения, но часто остаются за кадром. Эту стену между зрителями и создателями полностью стирает «Амурская осень», ведь каждый из них представляет свой фильм самостоятельно и перед премьерой ведёт открытый диалог с залом.

Следующим к сцене отправился театр. На протяжении семи дней в залах Благовещенска был настоящий аншлаг. На дорожке увидеть любимых артистов была возможность у тех, кто не успел купить заветный билет.

Партнёр фестиваля «Амурская осень» минеральная вода «Новотроицкая».