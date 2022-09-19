Журавли «Амурской осени» разлетелись по стране

Торжественная церемония собрала все «сливки» российской театральной сцены и киноиндустрии. На сцене царили искренние эмоции, звучали слова благодарности и поздравления и также яркие творческие номера от гостей фестиваля.

Этот юбилейный, двадцатый год отметили с размахом. Организаторы увеличили количество наград и ввели новые направления. Например, конкурс «Лаборатория незавершенных проектов», в котором приняли участие режиссеры, ищущие поддержку своих начинаний.

Конкурсное жюри высоко оценило работу «Аметист» Мирославы Грабельниковой. Она получила не только общее признание, но и денежный приз, который позволит ей завершить проект и, возможно, представить его в качестве полноценного фильма на «Амурской осени» уже в следующем году.

Перед традиционной раздачей журавлей фестиваля организаторы вручили специальные призы.

Диплом губернатора Амурской области «За выдающийся вклад в профессию» Василий Орлов передал лично актеру Юрию Назарову. Организаторы отметили актрису Нонну Гришаеву, она получила приз администрации города Свободный имени Леонида Гайдая «За вклад в комедию». А первый журавль фестиваля отправился к режиссеру Валерию Гаркалину за спектакль «У каждого свои недостатки».

Приз министерства культуры и национальной политики Амурской области «За обращение к теме гуманизма и сохранения исторической памяти» получил фильм «Белый ангел тундры» и режиссер Александр Лукин.

Приз дирекции фестиваля вручили Алёне Биккуловой, которая уже десять лет дарит свое творчество зрителю в рамках «Амурской осени».

Фото: Амур.инфо

Победителей в номинациях, по словам жюри, выбирать было особенно сложно. Все работы неповторимы, в каждую вложена душа, а уж на реализацию своих идей авторы и исполнители бросили весь свой талант и фантазию. Но конкурс есть конкурс, и победители в нём должны быть.

Первая номинация «Короткий метр». Журавль за лучшую женскую роль передали в руки Александре Власовой, актрисе фильма «История болезни». Эдийс Залакс получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Прости, но мне очень надо». Лучшую режиссуру в своем фильме «Под вечным синим небом» представила Елена Емельянова. А лучшим короткометражным фильмом признали «Бебия, Бабуа, Анзорик, я и мама» режиссера Рауля Гейдарова.

Фото: Амур.инфо

В номинации «Спектакль» журавль за лучшую роль второго плана отправился к актрисе Полине Райкиной, задействованной в спектакле «А как вы изволите поживать». Лучшую мужскую роль исполнил Федор Добронравов в постановке «Ты где-то рядом», женскую – Лиза Арзамасова в спектакле «Ночь откровений» и Алена Яковлева в «Пиковой даме». Приз за лучшую режиссуру достался Олегу Ильину за этот же спектакль. Собственно, и сама постановка взяла отдельного журавля.

Фото: Амур.инфо

В номинации «Полный метр» лучшую женскую роль исполнила Анастасия Самылова в фильме «На выдохе», мужскую – Юрий Назаров в картине «Храм». Приз за операторскую работу получил Данила Горюнков, продемонстрировав ее в кино «Наша зима». Лучший сценарий реализован Георгием Шенгелией в фильме «Один настоящий день», а лучшую режиссуру показала Наталья Назарова в картине «Плакать нельзя».

Фото: Амур.инфо

Гран-при фестиваля заслуженно получил фильм «Ева» режиссера Андрея Бурмистрова, повествующий о жизни, выборе и, конечно же, настоящей любви.

Фото: Амур.инфо

Торжественная церемония сопровождалась яркими творческими номерами от талантливых гостей.

Фото: Амур.инфо

В следующем году, отмечают организаторы, праздник будет не менее фееричным и запоминающимся.