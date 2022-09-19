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19сентября
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сегодня, 08:24 0

Амурские дороги будут восстанавливать те, кто их повредил

Василий Орлов рассказал об участии в этом лесозаготовителей и недропользователей

Амурские дороги будут восстанавливать те, кто их повредил
Фото: Амур.инфо

В Амурской области дороги регионального значения часто разрушаются большегрузами лесозаготовителей и недропользователей. И эти компании теперь будут помогать восстанавливать дорожное полотно, разрушенное тяжелым транспортом. Губернатор области отметил, что эту практику нужно использовать повсеместно, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В Свободненском районе таким образом восстановят участок от федеральной трассы Амур, проходящий через село Желтоярово до села Заган, и на подъезде к селу Сохатино. В Шимановском районе – автодорогу Шимановск – Селеткан и подъезд к селу Чагоян.

— Восемь компаний уже заключили соглашения с ГКУ «Амурупрадор» на восстановление четырех разрушенных участков дорог в Свободненском и Шимановском районах. Организации предоставят песчано-гравийную смесь, скальный грунт, отсев, щебень. Восстановительные работы до конца года проведут подрядные организации, которые отвечают за содержание дорог регионального значения, – отметил губернатор Василий Орлов. – Дороги регионального значения часто разрушаются большегрузами лесозаготовителей и недропользователей, и то, что они помогут восстановить трассы, которые повреждены в результате их деятельности, очень правильное решение.

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#губернатор #дороги

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