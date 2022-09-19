Наши на Украине: майор Антон Гильдебрандт

Майор Антон Гильдебрандт – ещё один амурчанин, проходящий службу в зоне СВО. Он командует дивизионом зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны – это одно из тех подразделений, которые всегда очень привлекают украинскую артиллерию, диверсионные группы и, конечно, операторов беспилотных летательных аппаратов.

Антон Гильдебрандт вместе со своим дивизионом находится на Украине с первых дней СВО. На счету подразделения не менее десяти сбитых воздушных целей, в том числе беспилотные летательные аппараты. За время боевых действий подразделение неоднократно подвергалось налётам беспилотников, во время одной из таких внезапных атак удалось уничтожить три летательных аппарата, при этом не допустить людских потерь.

За свои заслуги в зоне СВО Антон Гильдебрандт получил орден Мужества, сейчас он продолжает выполнять задачи на территории Украины, сообщает Военный комиссариат Амурской области.