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18сентября
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сегодня, 18:03 0

В Благовещенске сдали первую площадку, благоустроенную по программе «1000 дворов»

В открытии участвовал мэр города

В Благовещенске сдали первую площадку, благоустроенную по программе «1000 дворов»
Фото: администрация Благовещенска

В воскресенье, 18 сентября, в Благовещенске на улице Ленина, 235 открыли первую придомовую площадку, которую благоустроили по программе «1000 дворов», сообщает пресс-служба мэрии.

Городской дом культуры подготовил к открытию двора концертную и игровую программы, для горожан установили фотозоны, детей развлекали аниматоры в костюмах ростовых кукол. В торжественном открытии территории участвовал и мэр Благовещенска Олег Имамеев. Местные жители поблагодарили его за преображение двора.

aото: администрация Благовещенска

В администрации напомнили, что по программе «1000 дворов» в Приамурье сейчас преображают 100 дворов, половину из них – в Благовещенске. Дизайн площадок разрабатывают в Центре развития территорий.

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#жизнь #мэрия

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