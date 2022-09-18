Летальность от COVID-19 в России может снова вырасти
Прогнозируют до 200 смертельных случаев в сутки
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что летальность от коронавирусной инфекции в России может повыситься до 200 случаев в сутки, после чего выйдет на плато, сообщает ТАСС.
Учёный рассказал, что за последние полтора месяца смертность от COVID-19 в стране выросла в 3,5 раза. Специалист добавил, что также может сильно возрасти и число заболевших в сутки. Гинцбург считает, что система здравоохранения РФ с этим справится.
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