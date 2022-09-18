Возле благовещенской школы № 10 обустроят пешеходные переходы и тротуары

В Благовещенске возле школы № 10, находящейся в районе КПП, обустроят пешеходные переходы и тротуары. Мэр города Олег Имамеев побывал там накануне и рассказал в своем телеграм-канале о том, что еще необходимо сделать в этом районе.

Как отметил градоначальник, сделать пешеходный переход около школы просили жители района. Осмотрев участок, мэр решил, что на улице Островского нужны ещё и тротуары, по обеим сторонам отрезка от Перспективной до Текстильной. Но гаражные массивы, застройка, деревья пока не могут позволить положить тротуары на всем его протяжении. Кроме того, тут нужен ещё один пешеходный переход через улицу Перспективную.

фото: телеграм-канал Олега Имамеева

— Объём предварительной работы предстоит не маленький: установить собственников гаражей и поверить законность их установки, уточнить границы земельных участков, определить, какие деревья пойдут под снос, посчитать объем работ, согласовать установку перечисленных дорожных элементов с ГИБДД, – добавил Олег Имамеев.