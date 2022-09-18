Штормовое предупреждение: в Амурской области ждут заморозки и усиление ветра

Фото: Виктория Большакова / Амур.инфо

В понедельник, 19 сентября, местами по области прогнозируют усиление ветра ночью до 15-20 метров в секунду, днем порывы достигнут 18-23 метров в секунду. В Благовещенске ветер северо-западный, ночью до 15-18 метров в секунду, днем порывы до 16-21 метра в секунду. Ко вторнику ожидается кратковременное понижение температурного фона на 3-6 градусов. Ночные температуры на севере области -2...-7℃, днем +5...+10℃. На юге ночью -3...+2℃, днем +6...+11℃.

Сегодня по области уже идут дожди, местами сильные. На юге синоптики прогнозируют грозы, по крайним северо-западным и северо-восточным районам – дождь с зарядами мокрого снега.

Администрация Благовещенска просит горожан при возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать о них старшему оперативному дежурному ЕДДС по телефону: 20-21-12.