Погиб в день рождения сына: в Приморье прозошло смертельное ДТП

Водитель кроссовера не справился с управлением, авто вынесло с проезжей части. Из-за того, что автомобилист не был пристёгнут, его выбросило из салона и придавило машиной.

Очевидцы сообщают, что смерть наступила до приезда скорой помощи. В день смерти у погибшего родился сын, сообщает Восток-медиа. Фото: dpscontrol

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#ДТП #происшествия

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Виктория Большакова