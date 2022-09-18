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Погиб в день рождения сына: в Приморье прозошло смертельное ДТП
Авария случилась на автодороге Владивосток – Находка
Фото: dpscontrol
Водитель кроссовера не справился с управлением, авто вынесло с проезжей части. Из-за того, что автомобилист не был пристёгнут, его выбросило из салона и придавило машиной.
Очевидцы сообщают, что смерть наступила до приезда скорой помощи. В день смерти у погибшего родился сын, сообщает Восток-медиа.
Фото: dpscontrol
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