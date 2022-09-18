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18сентября
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сегодня, 12:35 0

Погиб в день рождения сына: в Приморье прозошло смертельное ДТП

Авария случилась на автодороге Владивосток – Находка

Погиб в день рождения сына: в Приморье прозошло смертельное ДТП
Фото: dpscontrol

Водитель кроссовера не справился с управлением, авто вынесло с проезжей части. Из-за того, что автомобилист не был пристёгнут, его выбросило из салона и придавило машиной.

Очевидцы сообщают, что смерть наступила до приезда скорой помощи. В день смерти у погибшего родился сын, сообщает Восток-медиа.

Фото: dpscontrol

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#ДТП #происшествия

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