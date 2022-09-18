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18сентября
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сегодня, 15:45 0

В Хэйхэ отменили локдаун

Вспышку коронавируса удалось взять под контроль

В Хэйхэ отменили локдаун
Фото: Biang

Накануне в приграничном Хэйхэ сняли локдаун и жители начали возвращаются к обычной жизни.

В Хэйхэ восстановили работу 12 торговых центров и супермаркетов, заработали рынки, сауны, игровые залы, массажные салоны, кафе и бассейны. Восстановлена также работа такси и общественного транспорта.

Напомним, вспышка коронавируса началась там 8 сентября. Её распространение удалось приостановить. Но в распоряжении штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией говорится о том, что ношение масок в общественных местах, сканирование кодов здоровья и соблюдение социальной дистанции обязательно.

Выехать из Хэйхэ можно при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного в пределах 48 часов. Въезд в город также разрешён с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в пределах 48 часов. Кроме того, по прибытии в Хэйхэ необходимо об этом заявить в местком, домоуправление или общежитие (гостиницу) по месту проживания.

На данный момент в провинции Хэйлунцзян на лечении находится 940 пациентов с коронавирусом. Из них 911 – местные (33 активных и 878 бессимптомных) и 29 приезжие (21 активных и 8 бессимптомных), сообщает Вiang.

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#COVID 19 #Китай

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