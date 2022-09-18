С 1 октября в России ожидается повышение зарплат
В каждом регионе размер индексации будет свой
Повышение оплаты труда с 1 октября в России затронет сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий, сообщают «Известия».
По словам Александра Тимофеева, доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова, в каждом регионе будет разный размер индексации. В большинстве регионов он варьируется в пределах 4–6 %. Повышение заработной платы затронет также и обслуживающий персонал. Водители, уборщики, дворники, грузчики смогут получить прибавку к окладу.
Остальным профессиональным группам повысят оклады с 1 января 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».
Просмотров всего: 992