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18сентября
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сегодня, 15:11 0

С 1 октября в России ожидается повышение зарплат

В каждом регионе размер индексации будет свой

С 1 октября в России ожидается повышение зарплат
Фото: Амур.инфо

Повышение оплаты труда с 1 октября в России затронет сотрудников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий, сообщают «Известия».

По словам Александра Тимофеева, доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова, в каждом регионе будет разный размер индексации. В большинстве регионов он варьируется в пределах 4–6 %. Повышение заработной платы затронет также и обслуживающий персонал. Водители, уборщики, дворники, грузчики смогут получить прибавку к окладу.

Остальным профессиональным группам повысят оклады с 1 января 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».

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#экономика

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