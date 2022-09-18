Без лимитов и процентов: в Госдуме предложили упростить операции между своими счетами
Это будет касаться только физических лиц
В Госдуме главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предложили убрать лимиты на переводы денег между своими счетами в разных банках в Системе быстрых платежей (СПБ), сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что возможное нововведение будет касаться только физических лиц. Но лимиты на переводы без комиссии между разными людьми предлагают оставить. Инициатор, заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов, считает, что это поможет повысить доверие россиян к финансовой политике страны, а также может повлиять на повышение благосостояния жителей России.
«В период международной политической турбулентности и масштабных санкций граждане России оказались лишены части финансовых возможностей и инструментов сохранения и преумножения накоплений. Это увеличило количество переводов средств из одного банка в другой ради более высоких ставок по вкладам или иных более благоприятных условий обслуживания. При этом отдельные российские банки начали вводить собственные дополнительные комиссии на переводы денег из одной кредитной организации в другую, что, на наш взгляд, избыточно ограничивает финансовую свободу граждан», – говорится в письме.
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