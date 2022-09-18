Амурскую область наградили за заслуги в области строительства и ЖКХ

Приамурье наградили за высокие показатели в области строительства и ЖКХ. Церемония прошла в Москве в завершение программы стратегической сессии для представителей строительного комплекса регионов «Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства», сообщает областное правительство.

Благодарственные письма 30 регионам вручил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Награды удостоились те субъекты страны, которые за восемь месяцев 2022 года лидировали по темпам ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства и кассовому исполнению.

Как отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин, в регионе к 1 сентября практически выполнили годовой план по вводу жилья.

— Уже сейчас объём строящегося жилья по выданным разрешениям позволяет нам c уверенностью прогнозировать выполнение показателей регпроекта «Жильё» в текущем и последующих годах. Мы активно используем инструменты государственно-частного партнёрства, инфраструктурного меню, строим и ремонтируем социально значимые объекты, – добавил Павел Матюхин.