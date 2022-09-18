Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:04 0

Амурскую область наградили за заслуги в области строительства и ЖКХ

Церемония состоялась в Москве

Амурскую область наградили за заслуги в области строительства и ЖКХ
Фото: Амур.инфо

Приамурье наградили за высокие показатели в области строительства и ЖКХ. Церемония прошла в Москве в завершение программы стратегической сессии для представителей строительного комплекса регионов «Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства», сообщает областное правительство.

Благодарственные письма 30 регионам вручил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Награды удостоились те субъекты страны, которые за восемь месяцев 2022 года лидировали по темпам ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства и кассовому исполнению.

Как отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин, в регионе к 1 сентября практически выполнили годовой план по вводу жилья.

— Уже сейчас объём строящегося жилья по выданным разрешениям позволяет нам c уверенностью прогнозировать выполнение показателей регпроекта «Жильё» в текущем и последующих годах. Мы активно используем инструменты государственно-частного партнёрства, инфраструктурного меню, строим и ремонтируем социально значимые объекты, – добавил Павел Матюхин.

Просмотров всего: 52

#ЖКХ #областная власть #строительство

распечатать


Общество

Уникальные меры поддержки для специалистов сельхозотрасли действуют в Амурской области
Общество

Василий Орлов поручил обучать школьников разговорному китайскому языку
Экономика

Павел Матюхин: «Постоянный пункт пропуска позволит увеличить грузопоток по мосту через Амур»
Происшествия

В части Благовещенска пропал свет