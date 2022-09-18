Костюмы-двойки и норковые шапки: семь тонн одежды и обуви собрали благовещенцы для нуждающихся

Накануне на площади ОКЦ в областном центре прошла традиционная акция «Город берегу. РазДельный сбор». Кроме прочего, горожане собирали бывшую в употреблении одежду и обувь для тех, кто нуждается.

Вещи в рамках акции принимали уже в пятый раз. Собранная одежда, обувь и даже игрушки используют повторно благодаря проекту благовещенского ООС «Даль» «Другая жизнь».

В этот раз на площадке фракции «Вещи» собрали 1,5 тонны одежды и обуви, в том числе несколько комплектов военной формы, мужские костюмы-двойки в отличном состоянии, несколько норковых шапок, игрушки советского периода. Всего эту площадку посетили около 300 человек.

Как рассказали авторы и кураторы проекта, общее количество принятых и переработанных вещей за весь период участия в акции «Город берегу. РазДельный сбор» превысило 7 тонн, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

фото: телеграм-канал администрации Благовещенска