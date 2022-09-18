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18сентября
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Василий Орлов: «Я бы не стал обольщаться насчет немецких лип»

Губернатор раскрыл, что у мэрии Благовещенска есть план Б, если деревья не приживутся

Василий Орлов: «Я бы не стал обольщаться насчет немецких лип»
Фото: Амур.инфо

На недавней встрече главы региона с журналистами речь шла не только об итогах ВЭФ-2022 и перспективах развития Амурской области, но и о вполне бытовых вещах, а именно о благоустройстве городов, в том числе их озеленении. Губернатор похвалил мэрию Благовещенска за эксперименты и желание придать новый импульс теме озеленения.

Самым большим экспериментом в Благовещенске за последние годы стала высадка немецких лип на площади Ленина. Предпочтение великанам из Дюссельдорфа отдали именно из-за их размеров. В России деревьев такой высоты не нашли. Поэтому и пришлось заказать их из-за рубежа. За посадкой в мае прошлого года следили и простые горожане и ученые. Мнения по поводу приживаемости деревьев разнились. И сейчас еще рано говорить о том, что эксперимент удался, считает губернатор.

— Первую зиму они перезимовали, но я бы не стал обольщаться. В любом случае у мэрии есть план Б. Если деревья вдруг будут чувствовать себя плохо, их можно будет заменить. Это все делается в рамках действующего контракта по реконструкции площади Ленина, то есть дополнительных затрат не потребует, – прокомментировал Василий Орлов.

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#губернатор #мэрия #природа #экология

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