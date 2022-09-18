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18сентября
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сегодня, 10:58 0

Филиал ГИТИСа в Благовещенске и детские спектакли от именитых педагогов

Как прошел шестой день фестиваля кино и театра «Амурская осень»

Филиал ГИТИСа в Благовещенске и детские спектакли от именитых педагогов
Фото: скриншот видео Амур.инфо

В 2025 году в Благовещенске планируют открыть филиал ГИТИСа. Но у творческих детей уже в этом году появилась возможность перенять опыт у именитых педагогов. Пока взрослые наслаждались спектаклями и фильмами, юные благовещенцы учились театральному искусству и готовились к постановкам. В Благовещенске в рамках фестиваля «Амурская осень» работала театральная школа.

Обучение в ней проходили ребята от 10 до 17 лет, которые уже посещают театральные кружки города. У преподавателей действительно было чему поучиться, свои группы набирали актриса театра и кино, педагог по актёрскому мастерству и технике речи Елена Борзова и главный режиссёр «Театра Новых Пьес», актёр, преподаватель и перформер Хорен Чахалян.

За шесть дней молодые артисты стали настоящими командами: за кулисами тёплая атмосфера и поддержка, а на сцене настоящий профессионализм.

Каких результатов удалось добиться, смотрите в нашем сюжете.

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#культура #Фестиваль «Амурская осень» #Видео: Партнёрский контент

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