«Полосатый фестиваль» и «парад тигров» состоялись в Зее

Фото: Зейский заповедник

В субботу в Зее прошел пятый «Полосатый фестиваль», организованный Зейским заповедником и домом детского творчества «Ровесник». В юбилейном «параде тигров» с призывом сохранить редкую кошку прошли около тысячи жителей города и района.

Колонна «полосатых», объединившая воспитанников четырех детских садов, четырех школ города Зеи и двух школ района, из Соснового Бора и Овсянки, прошла по главной улице Зеи. Ребят и их родителей не остановил даже мелкий дождь, накрапывавший с утра. И это немудрено, тигры-то воды не боятся.

фото: архив Зейского заповедника

— Я вышел из кабинета и остолбенел: идет толпа тигров! Все яркие, нарядные, с транспарантами, все радостные, скандируют лозунги. Как в советское время на первомайской демонстрации, – поделился эмоциями один из организаторов мероприятия Вадим Васильев, педагог ДДТ «Ровесник».

Фестиваль действительно превратился в мощную «оранжево-полосатую реку», текущую по главной улице Зеи.

— Всего в шествии приняли участие около тысячи детей и взрослых – такая дружная и яркая колонна прошла по улице Ленина к Дому детского творчества «Ровесник», – рассказала заместитель директора по экологическому просвещению Анна Колмыкова. – Небольшой задорный флешмоб – и ребята отправились в теплые кабинеты «Ровесника» и лицея, где их уже ждали интереснейшие мастер-классы.

К слову, и на самом шествии без поделок не обошлось. Участники тщательно готовились к нему, объединяли их не только тигриные костюмы, но и атрибуты, сделанные собственными руками.

фото: архив Зейского заповедника

— Моя дочь целый месяц ждала День тигра. Тигры рисовались и лепились ежедневно. Костюм был постиран и отремонтирован еще раньше, чем форма на 1 сентября. Накануне вечером была изготовлена тигриная лапка – единый атрибут, придуманный в классе для оформления колонны, – поделилась домашней подготовкой к празднику Анна Колмыкова.

После торжественного костюмированного шествия ребята приступили к «тигриному творчеству»: они складывали фигурки тигрят из полотенец и воздушных шариков, шили, лепили и выпиливали из фанеры, расписывали кружки и копилки, делали мозаики, аппликации, фрески.

фото: архив Зейского заповедника

— Всего более 20 различных занятий из всевозможных материалов на любой возраст, – уточнила организатор яркого экопраздника. – Те, кто не успел подать заявки и не попал на мастер-классы, принимали участие в тигриной эстафете. Занятие нашлось для всех.

На праздник приходили целыми семьями, папы вместе с мамами тоже наряжались в веселые оранжевые костюмы легендарных кошек амурской тайги, приводили даже самых маленьких деток, интересно было всем. Участники по-настоящему городского праздника не скупились на обратную связь, от души благодарили организаторов за подаренное настроение.

фото: архив Зейского заповедника

— Хочется поблагодарить организаторов «Полосатого фестиваля», вы просто волшебники! Восторг трудно выразить словами! Спасибо за удивительное чувство единения! Детский смех, непосредственные «тигриные» мордашки, улыбки взрослых, всеобщее веселье! Дети с огромным воодушевлением готовились к шествию, тигры стали темой номер 1 в предшествующие празднику дни. Отличные мастер-классы, продуманные для ребят любого возраста. Подобные мероприятия очень важны для подрастающего поколения и не только! – Ольга Пикалова, учитель школы 5.

— Очень зрелищное и по-осеннему красочное мероприятие, которое стало настоящим праздником для жителей города и даже района. Значимость экологического просвещения подрастающего поколения трудно переоценить. А когда важные темы природоохранной тематики подаются в такой живой, активной форме, то это вдвойне действенно. Огромное спасибо организаторам. Всё прошло чётко, точно по графику. Остались самые положительные впечатления, – поделилась полученным зарядом Светлана Парубенко, педагог школы села Сосновый Бор.

— Выражаем благодарность организаторам фестиваля за чудесный праздник! Очень понравился мастер-класс по изготовлению ошибори! Ребята ушли довольные, с очаровательными тигрятами! Было весело, задорно и познавательно! – сказала Анастасия Волошина, учитель школы 1.