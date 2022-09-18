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18сентября
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сегодня, 08:24 0

В Благовещенском районе будут развивать сельский туризм

Пока многие места там недоступны для туристов

В Благовещенском районе будут развивать сельский туризм
Фото: телеграм-канал Дениса Салтыкова

В Благовещенском районе есть множество объектов историко-культурного наследия, красивые пейзажи, но в большинстве случаев они недоступны для жителей района и области, сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности главы Благовещенского района Денис Салтыков.

О том, как можно изменить ситуацию и оказать поддержку отрасли туризма и гостеприимства, накануне говорили на совещании с представителями туристической индустрии.

«Интересных идей и предложений высказано много: формирование календаря событий, карты достопримечательностей, установка знаков туристической навигации, информационных щитов, подсыпка тропинок, восстановление проездов, установка туалетов», – объяснил Денис Салтыков.

Было принято решение организовать встречу с главами сельсоветов и вплотную приступить к созданию «туристических продуктов» в селах, где выявится совместная заинтересованность населения, туроператоров и туристов.

«Проблема с организацией туров пропадет, если решить два вопроса, что поесть и где переночевать. Здорово, если еще при этом можно будет купить какую-то уникальную вещь, изготовленную местными мастерами, научиться ремеслу, поучаствовать в мастер-классе по приготовлению особенного блюда, полакомиться вкусной едой в гастрономическом туре», – пояснил Денис Салтыков.

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#Благрайон #туризм

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