Василий Орлов о Чигирях: «Тема давно назрела и перезрела»

Тема присоединения Чигирей к областному центру обсуждается давно. И вероятно скоро в ней поставят точку. Свое видение ситуации губернатор Василий Орлов представил на встрече с журналистами.

Сегодня село Чигири быстрыми темпами продолжает застраиваться. Жилье возводят, а дорог не хватает. Построенная в прошлом году улица Василенко (она же Центральная) на сегодняшний день перегружена. В то же время строить многоквартирные дома на Чигиринских полях планируют несколько строительных компаний. А это значит, что помимо транспортной инфраструктуры в этом районе нужно развивать еще и коммунальную, и социальную.

По мнению губернатора, это район в ближайшем будущем нужно увязать с 800-м кварталом ( который застраивается не менее быстрыми темпами), чтобы жители могли беспрепятственно добираться из одного района в другой.

— На мой взгляд, Чигиринские поля должны быть присоединены к Благовещенску, –прокомментировал Василий Орлов. – Тем более там застройка не сельская, застройка многоэтажная, требующая соответствующих решений и подключений в городскую инфраструктуру. Но при этом законодательство очень четко прописывает алгоритм таких решений. Мнение жителей является обязательным. Нужно провести референдум. Такое поручение мною дано и мэру Благовещенска, и главе Благовещенского района. Такая работа ведется. Но в итоге все будет зависеть от мнения жителей. Надеюсь, они это решение поддержат. На первом этапе, я думаю, достаточно присоединить Чигиринские поля и планировать там застройку.