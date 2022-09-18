Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:18 0

Василий Орлов о Чигирях: «Тема давно назрела и перезрела»

Вопрос присоединения села к Благовещенску вынесут на референдум

Василий Орлов о Чигирях: «Тема давно назрела и перезрела»
Фото: Амур.инфо

Тема присоединения Чигирей к областному центру обсуждается давно. И вероятно скоро в ней поставят точку. Свое видение ситуации губернатор Василий Орлов представил на встрече с журналистами.

Сегодня село Чигири быстрыми темпами продолжает застраиваться. Жилье возводят, а дорог не хватает. Построенная в прошлом году улица Василенко (она же Центральная) на сегодняшний день перегружена. В то же время строить многоквартирные дома на Чигиринских полях планируют несколько строительных компаний. А это значит, что помимо транспортной инфраструктуры в этом районе нужно развивать еще и коммунальную, и социальную.

По мнению губернатора, это район в ближайшем будущем нужно увязать с 800-м кварталом ( который застраивается не менее быстрыми темпами), чтобы жители могли беспрепятственно добираться из одного района в другой.

— На мой взгляд, Чигиринские поля должны быть присоединены к Благовещенску, –прокомментировал Василий Орлов. – Тем более там застройка не сельская, застройка многоэтажная, требующая соответствующих решений и подключений в городскую инфраструктуру. Но при этом законодательство очень четко прописывает алгоритм таких решений. Мнение жителей является обязательным. Нужно провести референдум. Такое поручение мною дано и мэру Благовещенска, и главе Благовещенского района. Такая работа ведется. Но в итоге все будет зависеть от мнения жителей. Надеюсь, они это решение поддержат. На первом этапе, я думаю, достаточно присоединить Чигиринские поля и планировать там застройку.

Просмотров всего: 532

#Благрайон #губернатор #мэрия

распечатать


Общество

В Благовещенском районе будут развивать сельский туризм

Общество

В Благовещенске по просьбам родителей установили светофор
Общество

В Амурской областной больнице отремонтировали отделение колопроктологии
Общество

Василий Орлов: «Проект железнодорожного моста в районе Джалинды обсуждался много лет назад»