Уникальные меры поддержки для специалистов сельхозотрасли действуют в Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в заседании общественного совета при минсельхозе региона, на котором обсудили меры поддержки для специалистов сельхозотрасли, сообщает областное правительство.

Как рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков, для молодёжи в регионе действуют стимулирующие социально-значимые программы, повышающие качество жизни в селе.

― Проводится целенаправленная работа с учёбными заведениями аграрного профиля. Создаются учебные центры на сельхозпредприятиях для практической подготовки учащихся. Выплачивается стипендия студентам, заключившим договор по так называемой дуальной подготовке, когда человек одновременно учится в колледже и проходит практику на определенном предприятии, куда в дальнейшем будет трудоустроен, – добавил Олег Турков.

Кроме того, молодые амурские сельхозспециалисты могут получить единовременную выплату при трудоустройстве. В этом году её размер увеличили с 400 тысяч рублей до 800 тысяч рублей, это будет зависеть от того, в какую местность поедут работать аграрии. Уже поступило 15 заявлений на такую меру поддержку, пяти амурчанам в общей сложности уже выплатили 2,8 миллиона. За три года финансовую помощь получили 40 выпускников.

Также в этом году в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области», в рамках которой можно улучшить жилищные условия, хотят поучаствовать 109 человек. На это из федерального бюджета выделят 152,7 миллиона рублей. Ещё одна мера поддержки молодым семьям из сёл – единовременная социальная выплата для участия в льготном ипотечном кредитовании, на это выделили 5,5 миллиона рублей. А раннее Амур.инфо сообщало о такой мере поддержки для сельхозпроизводителей, как строительство домов для работников хозяйств.

― В Амурской области действуют уникальные меры поддержки специалистов АПК, например дуальная программа обучения, субсидирование строительства жилья, здесь мы можем поделиться успешным опытом с другими регионами. Потребность рынка труда амурского АПК составляет 1040 человек. Нужны специалисты как с высшим, так и со средним профессиональным образованием: ветврачи, зоотехники, инженеры-механики, трактористы, механизаторы, слесари. Уверен, различные меры поддержки помогут ликвидировать кадровый дефицит в ближайшее время, – сказал Василий Орлов.