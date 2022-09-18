Актриса Алена Яковлева рассказала о мистике в актерской профессии

«Амурская осень» собрала все сливки театральной сцены. В Благовещенске прошли самые свежие спектакли. Один из них – «Пиковая дама» по мотивам произведения Александра Пушкина.

— Алена, поделитесь вашими впечатлениями от «Амурской осени».

— Эта «Амурская осень» для меня не первая, я была лет десять назад в составе жюри фестиваля. Сама всех журила, а сейчас журить будут меня. Многое, конечно, поменялось за это время. И город очень раскрылся. Я, к сожалению, ничего не успела посмотреть. В тот раз мы сходили в краеведческий музей, а в этот раз ничего не успела, в силу некоторых физических недомоганий. Но мы успели объездить всю область. Мы были в Зее, Тынде, Райчихинске, и там прекрасно принимали. Я очень рада, что мы привлекли людей к «Амурской осени», потому что это прекрасный фестиваль. Одно дело большой город и совсем другое – регион, совсем другое – маленькие населенные пункты. Но там люди тоже хотят видеть прекрасное. Поэтому замечательно, что мы поехали по маленьким городам. Там был очень теплый прием.

— Расскажите о спектакле, в котором вы играете.

— Это «Пиковая дама». Это Пушкин, но и не совсем Пушкин. Это развернутая история, она написана очень хорошим поэтическим слогом. Мой персонаж расширен историей любви старой графини, она вспоминает о своей любви к графу Сен-Жермену, который открыл ей тайну трех карт. Есть целая сцена, где она обо всем этом рассказывает. У Пушкина нет такой истории любви. Меня заинтересовал материал, также у нас очень хорошая команда, молодые ребята: Макар Запорожский, Наташа Скоморохова, Андрюша Фролов. Хорошая команда, сбитая, хотя мы играем только четвертый спектакль, это практически премьера.

— Как работают молодые актеры? Привносят новое?

— Это, в основном, выпускники Щукинского училища, это одна школа, просто разные годы. Макар Запорожский, например, актер театра имени Маяковского, поэтому он работает в репертуарном театре, у нас нет абсолютно никаких противоречий. Все очень скрупулезно, ответственно подошли к спектаклю. Никакого отношения к халтуре это не имеет. Я не считаю, что если это антреприза, то это что-то некачественное.

— Работа актера связана с постоянными гастролями? Наверное, это невероятно сложно.

— Это непросто. Проехать двадцать часов на поезде, потом два часа на машине. Да, это трудно, честно скажу. Тем более, что я уже человек не сильно юный, хотя энергии у меня полно, но есть некоторые, свойственные возрасту моменты. К сожалению, у меня была травма колена, я приобрела разрыв мениска, о чем мне сказали здесь, я не могла вообще ходить. Хорошо, что я почти весь спектакль играю в коляске. Мне говорили: зря ты играешь в коляске. У нас профессия мистическая – мы что играем, то потом с нами в жизни и происходит. Я говорю: хорошо, что это просто нога, я с ней потом как-нибудь справлюсь.

— Зрители придают вам сил?

— Конечно! Естественно! Мы для чего работаем! Ради зрителя мы и работаем. Нас встречают, подарки дарят. В поезде мне подарили две упаковки белых грибов, узнав, что я люблю грибы. Кто-то подарил мед, кто-то бруснику принес. Вот мне в гостинице девочка, которая там работает, подарила кольцо, которое она сама сделала (демонстрирует подарок на безымянном пальце). Понимаете, это правда приятно. Ты понимаешь, что ты не зря работаешь, ты получаешь от этого отклик. Я не знаю, где еще в мире такой народ есть, который настолько открытый, и душевный, и благодарный. Он есть только в нашей замечательной стране!